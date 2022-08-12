Чи можливе підвищення тарифів на газ та опалення: пояснення експерта

У період війни ціни на газ для населення повинні залишатися без змін.

Голова правління Асоціації "Нафта і Газ України", генеральний директор нафтогазового консультаційного центру "Ньюфолк", експерт з питань енергетики Андрій Закревський пояснив, чи можливе цього опалювального сезону підняття цін на газ.

Про це він розповів в ефірі спільного проєкту "Сніданку з 1+1" і ТСН "Розмови про важливе".

"Жодних підвищень цін на газ у нас не буде. Держава взяла на себе обов'язки на те, щоб нас забезпечити теплом і газом за старими тарифами. Може бути якесь коригування, пов'язане з валютними речами, але я їх не очікую", - зазначив експерт.

Нагадаємо, раніше Андрій Закревський пояснив, чи вистачить Україні газу на зиму та що буде з опалювальним сезоном у разі обстрілів Росією нашої газової інфраструктури.

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