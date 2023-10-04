Де можуть вручити "бойову" повістку: адвокатка відповіла

Хто може вручити мобілізаційне розпорядження.

“Бойову” повістку (мобілізаційне розпорядження) військовозобов’язаному можуть вручити виключно Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП) після проходження ним військово-лікарської комісії, та за умови визнання його придатним до військової служби.

Про це в коментарі сайту ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Всього існує чотири види повісток: для уточнення даних, на медичну комісію, мобілізаційне розпорядження та для призову на строкову службу. Під час воєнного стану та мобілізації в Україні уповноважені особи можуть вручати три типи повісток, окрім останньої.

Нагадаємо, речниця Черкаського ТЦК Аліна Кривошея розповіла, хто ще може вручати повістки, окрім представників військкомату.

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