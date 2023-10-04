Где могут вручить "боевую" повестку: адвокат ответила

"Боевую" повестку (мобилизационное распоряжение) военнообязанному могут вручить исключительно Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) после прохождения им военно-врачебной комиссии и в случае признании его пригодным к военной службе.

Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Всего существует четыре вида повесток: для уточнения данных, медицинской комиссии, мобилизационного распоряжения и призыва на срочную службу. Во время военного положения и мобилизации в Украине уполномоченные лица могут вручать три типа повесток, кроме последней.

Напомним, спикер Черкасского ТЦК Алина Кривошея рассказала, кто еще может вручать повестки, кроме представителей военкомата.

Читайте также: