До України прийшов антициклон "Ольденбург": якою буде погода

Ні значного потепління, ані похолодання на вихідних, за прогнозами Укргідрометцентру, не передбачається.
Опади покинули Україну. На зміну вологому циклону прийшов західний антициклон "Ольденбург". Сьогодні невеликий дощ може пройти лише в південних областях.
Про це йдеться 15 жовтня у ТСН.Ранок.
На решті території країни — сухо та сонячно. Але на Заході та Сході синоптики прогнозують туман. Тож просять водіїв бути пильними за кермом. Ні значного потерпління, ані похолодання на вихідних, за прогнозами Укргідрометцентру, не передбачається. Удень температура повітря буде в середньому до 13-ти градусів тепла, уночі до +6.
Читайте також:
- Коли переводять годинники на зимовий час 2021: дата і умови
- Гороскоп на 16 жовтня для всіх знаків зодіаку: день побачень і вечірок
- Список овочів, які замінять штучні вітаміни восени