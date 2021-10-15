До України прийшов антициклон "Ольденбург": якою буде погода

До України прийшов антициклон "Ольденбург": якою буде погода

Ні значного потепління, ані похолодання на вихідних, за прогнозами Укргідрометцентру, не передбачається.

Опади покинули Україну. На зміну вологому циклону прийшов західний антициклон "Ольденбург". Сьогодні невеликий дощ може пройти лише в південних областях.

Про це йдеться 15 жовтня у ТСН.Ранок.

На решті території країни — сухо та сонячно. Але на Заході та Сході синоптики прогнозують туман. Тож просять водіїв бути пильними за кермом. Ні значного потерпління, ані похолодання на вихідних, за прогнозами Укргідрометцентру, не передбачається. Удень температура повітря буде в середньому до 13-ти градусів тепла, уночі до +6.

Погода в Україні: на зміну вологому циклону прийшов західний антициклон "Ольденбург"

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