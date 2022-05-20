"Мінськ-3" чи "Стамбул-1": експерт розповів про справжні цілі Путіна після трьох місяців війни

Росія хоче заморозити війну та зафіксувати нову лінію розмежування, переконавши Європу змусити Україну погодитися на "Мінськ-3" чи "Стамбул-1".

Україна готується до проведення успішних контрнаступальних і наступальних операцій, які не дадуть цього зробити, враховуючи і наших європейських партнерів.

Про це в коментарі ТСН.ua сказав заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь.

Перемога України на полі бою є зараз проблемою для деяких представників європейського "олігархату". Західні партнери намагаються знайти якісь варіанти до повернення business as usual з Росією. Саме тому від деяких європейських лідерів ми чуємо пропозиції про "збереження обличчя Путіна".

"Перемога України у цій війні дає старт новому тотальному економічному переформатуванню Європи. Тому європейському олігархату, який до цього жив в одних умовах, тепер треба буде адаптуватися до інших, і вони дуже занепокоєні. Якщо Україна зараз дійсно нанесе поразку Росії, це будуть просто такі наслідки, від яких ніхто не сховається. Вже не кажучи про те, що міф про велику і потужну Росію – це фейк, який не дає можливості далі існувати тій моделі, яку європейський олігархат собі створив", - каже експерт.

За словами Михайла Самуся, Путін звісно хотів би великої перемоги. Він сподівається на певні військові успіхи, зокрема на Донбасі, і не залишає сподівань на Одесу, збудувавши наземний коридор через Придністров’я до Криму. Це б на його думку створило замкнутий геополітичний цикл, коли б Україну відрізали від моря та Дунаю, фактично перетворивши на сухопутну державу.

Проте зараз Путін про це не мріє. Його завдання – це розтягнути цей конфлікт, створивши умови, коли європейська економіка (а українську він хоче взагалі зруйнувати) під час зими отримала б всі "зиски", як думає Путін, від нафтового та газового ембарго.

"Якщо подивитися, на чому зараз фокусується російська пропаганда, крім власне військових питань, вони акцентують на зростанні цін на бензин в Європі та США. І вони кажуть, що це лише початок, бо коли буде реальне ембарго на нафту і газ, тоді європейській економіці буде кінець. Тому Путін щиро вірить, що взимку європейці приповзуть до нього на колінах і скажуть: давайте заморожувати війну, примушуйте Україну зупинитися", - вважає експерт.

ТСН.ua повідомляв, що вже кілька тижнів поспіль у колі європейських та американських експертів і ЗМІ розгортається дуже небезпечна для України дискусія навколо одного і того ж запитання: а що власне вважати перемогою України?

Зокрема, The New York Times опублікувала редакційну статтю під назвою "Війна в Україні ускладнюється, а Америка не готова", де журналісти стверджують, що не в інтересах США ще більше занурюватися у війну Росії проти України, бо це може похитнути довгостроковий мир і безпеку на європейському континенті.

Стаття стверджує, що перемога України, а отже повернення всіх українських територій, захоплених Росією від 2014 року, є нереальною метою. Тому що Путін не може собі дозволити відступити, та ще й має ядерну зброю.

"Американці були схвильовані стражданнями України, але народна підтримка війни далеко від берегів США не триватиме нескінченно. Інфляція (у США – ред.) є набагато більшою проблемою для американських виборців, ніж Україна, і збої на світових продовольчих та енергетичних ринках, ймовірно, посиляться", - мовить стаття.

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