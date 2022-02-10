Гранатомет, гранати та майже тисяча набоїв: у Запоріжжі викрили схрон

Схованку засипали сміттям.
Схованку знайшли у передмісті Запоріжжя, у покинутій будівлі. Боєприпаси були засипані сміттям, втім, при нагоді схованку можна було легко розкопати, кажуть в СБУ.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 лютого.
Оперативники вилучили зі схрону протитанковий гранатомет, десяток гранат, запали та майже тисячу набоїв різного калібру. Тепер з'ясовують, хто сховав зброю.
Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого мешканця з повною коробкою набоїв.
А у Кіровоградській області правоохоронці викрили чорного археолога. Чоловік продавав представникам кримінального світу зброю часів Другої світової війни.
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