Гранатомет, гранати та майже тисяча набоїв: у Запоріжжі викрили схрон

Гранатомет, гранати та майже тисяча набоїв: у Запоріжжі викрили схрон

Схованку засипали сміттям.

Схованку знайшли у передмісті Запоріжжя, у покинутій будівлі. Боєприпаси були засипані сміттям, втім, при нагоді схованку можна було легко розкопати, кажуть в СБУ.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 10 лютого.

Оперативники вилучили зі схрону протитанковий гранатомет, десяток гранат, запали та майже тисячу набоїв різного калібру. Тепер з'ясовують, хто сховав зброю.

У Запоріжжі знайшли схованку з великою кількістю зброї та боєприпасів | Новини України

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці затримали місцевого мешканця з повною коробкою набоїв.

А у Кіровоградській області правоохоронці викрили чорного археолога. Чоловік продавав представникам кримінального світу зброю часів Другої світової війни.

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