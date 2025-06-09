Яка сіль, що продають в Україні, найкраща: ТСН шокувала розслідуванням

Сіль / © pixabay.com

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У першій частині розслідування ТСН розказала про скандальну домішку в солі, що походить від отруйного ціаніду. Ми з’ясували: Україна — має гігантські родовища солі, здатні забезпечити всю планету на 100 років, але чомусь купує її за кордоном. Та вас шокує те, що ми дізнались на закинутих шахтах, розграбованих сільзаводах і скандальних родовищах Прикарпаття і Закарпаття.

Про це йдеться у другій частині розслідування ТСН.

Вивчаючи пакування солі наша фахівчиня помічає обман. Сім з 8 пакетів — це виявився імпорт. Лише зразок 6 — українська виварна сіль з Дрогобича. Але на пакуванні бачимо напис «Зроблено в Україні».

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«І як це розуміти? Що значить „зроблено в Україні“? Що зроблено в Україні? Якщо пакування, то варто було написати „упаковано в Україні“ або „пакування зроблена в Україні“, — каже Олена Сидоренко.

Але ж сіль має турецьке походження. І ось це вже введення в оману споживача. Отже, за першим нашим критерієм перевірки — маркування та обізнаність для покупця перемагає зразок 8. Сіль з Албанії. Лише цей виробник детально розписав на пакуванні склад. Та все одно їсти сіль з Албанії коли її повно в Україні — дивно. Наше розслідування виявило в продажі те, що купувати точно не варто. Рейтинг солі вже незабаром.

Солезаводи в Україні

Передкарпаття — регіон, що охоплює одразу три області — Львівську, Івано-Франківську та Чернівецьку. Біле золото тут у підніжжі Карпат видобували віками.

«Майже в кожному селі була маленька така жупа, там у баняках варили сіль.

Назва регіону Галичина — походить від грецького слова галас, що перекладається як сіль», — каже краєзнавець Василь Луцик.

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Це Долина — містечко на Івано-Франківщині. Колись тут був один з найпотужніших в регіоні — Долинський сільзавод. Така сама доля спіткала й завод у сусідньому Болехові.

«Тут просто є ознака повної безгосподарності, повної абсолютної дикості. Запаси солі кухонної тільки на території Прикарпаття такі, що 100 років можна годувати тою сіллю 5 мільярдів людей», — каже краєзнавець Василь Луцик.

Міський голова Долини каже: готові взятися за порятунок. Готові купити, але фонд держмайна за 5 років ніяк не може підготувати її до аукціону. І поки ми розбирались в солеварній галузі — експерти вже прийшли до висновку щодо солі з нинішніх українських прилавків. І чи думали ви, як багато бруду ви купили замість солі. Експертка каже, що найкращою сіллю виявилась українською.

А це вже по інший бік гір — Закарпаття. Тут теж є сіль, яку можна і з ропи виварювати, і в шахтах копати. Найвідоміше родовище регіону — Солотвинське. Але нині легше добути сіль із людських сліз ніж із колишньої гордості регіону. У найкращі часи на рік мали понад 900 тисяч тонн солі. Та через злочинну безгосподарність. Шахти, які пережили розвал імперії, революції та війни, затопило водою у 2010 році, за часів незалежної України.



Місцева сіль дуже чиста. Домішок мінімум. Та тут сталася справжнісінька диверсія, яку замаскували під екологічну катастрофу: «22 червня внаслідок зношення деталей установки та виходу з ладу основного та резервного водяних насосів для відкачки води, які знаходяться на 470 метровій глибині, сталося затоплення шахти Солотвинського соляного рудника».

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«Свого часу керівництво, яке було, вони ліквідували цю ділянку, яка займалася осушенням. Вода пішла в шахту», — каже керівник ДП «Виробнича дирекція з ліквідації ДП „Солотвинський солерудник“ Олександр Поштук.

Місцеві розповідають: солевидобуток тут навмисно знищили. За однією з версій: хотіли прибрати конкурентів у донецької солі. За іншою — горе-господарі хотіли довести до банкрутства шахти, а потім купити за копійки. Але порушивши технологічний процес відкачування води з-під землі — люди програли стихії.

«Я розумію, що коли був Бахмут, Артемівськ, і там видобували сіль, то Солотвино було в якійсь мірі конкурентом. І Солотвино трошечки піддавлювали», — каже керівник ДП «Виробнича дирекція з ліквідації ДП „Солотвинський солерудник“ Олександр Поштук.

Разом з шахтами Україна втратила унікальну відому на весь світ підземну лікарню.

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«Це було 20 травня 2010 року. Я цей день дуже добре пам’ятаю. Дуже добре. Перестало існувати наше підземне відділення», — каже кандидатка медичних наук Світлана Данко.

У соляних шахтах алерголікарні хворих на астму лікували без жодних пігулок та ін’єкцій. Їм треба було лише спуститися під землю й дихати. У стерильному, як в операційній, мікрокліматі з ідеальною для хворих температурою, мікроби гинули, а пацієнти зцілювалися.

«Артемсіль» видобував півтора-два мільйона тонн в рік. Тут можна стільки ж. Для цього треба побудувати шахту. Але, чесно кажучи, зі сторони держави я сьогодні не бачу зацікавленості», — каже Олександр Поштук.

Будувати шахту вирішили не в Солотвиному, а поряд. На абсолютно новому Тереблянському родовищі. Тут сіль гірша, але глибоко копати не потрібно. Роботу та прихисток тут знайшли шахтарі з окупованого Соледару — «Артемсолі». Закарпаття зможе повністю забезпечити українців технічною та харчовою сіллю — заявила у 2023 році місцева влада.

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«За парканом — соляна шахта! Та сама, яка як обіцяла два роки тому обласна влада Закарпаття — на 100% забезпечить сіллю Україну», — каже кореспондентка ТСН.

Зараз шахта не дає жодного грама білого золота. Видобуток зупинили — бо власники єдиної діючої української шахти з видобутку камʼяної солі — посварилися. І вирішили вести бізнес за принципом — та не дістанься ти нікому.

Підземний комбайн встиг накопати з-під землі лише 6 тон технічної солі. Шахта пропрацювала три місяці й померла. І втрутитись від держави нікому. До речі, зустрітися з ТСН і пояснити ситуацію голова Закарпатської адміністрації теж не зміг.

Чи шкідлива сіль з магазину

Тим часом вже маємо результати з лабораторії. Токсичні цинк, алюміній, кальцій, магній, стронцій, миш’як, свинець — є у кожному зразку. Але їх вміст не перевищує дозволених державою доз.

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А от склад солей відрізняється. Перший зразок — йодована сіль з Румунії, яку Олена Сидоренко рекомендувала зняти з продажу — має найбільшу кількість важких металів. У ньому найвищий (в порівнянні з іншими) вміст токсичного алюмінію. Якщо у всіх зразках менше одного мікрограму на кілограм, то тут його в сім разів більше. В одному із зразків солі найбільше кадмію.

«Не перевищує норму, менше в 100 разів, але більше порівняно з іншими токсичного елементу. Будь-який його міст є небезпечним», — каже Олена Сидоренко.

Максимальна кількість барію, міді. Багато заліза. Лідирує й за кількістю свинцю — 61 мікрограм на кілограм. Багато його і у солях з Італії та Албанії.

Сіль з Туреччини має рекордну кількість літію. А от в українській солі свинцю найменше лише 3 мікрограми на кілограм.

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«За цим критерієм я тепер можу надати українському виробнику перше місце», — каже Олена Сидоренко.

Україні втратила власну сіль — через війну, і через злочинну господарність, і через відсутність державної політики. У нас є і колосальні запаси, і є спеціалісти. Діє єдиний в Європі науковий інститут, що розробляє обладнання для солезаводів й зокрема має напрацювання будівництва маленьких автономних солеварень з переробки ропи. У світі на його послуги вишикувалась черга.

Фахівці кажуть — Україна має всі можливості вийти з кризи в соляній галузі, і знову потрапити в клуб країн що експортують сіль.

Але для цього держава повинна визначитися: чи хоче вона витрачати сотні мільйони доларів на чужу сіль, коли має під ногами свою на мільйони років.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ПЕРЕВІРЕНО! СІЛЬ, ЯКУ МОЖНА СПОЖИВАТИ! ФІНАЛ СЕНСАЦІЙНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ТСН

Читайте першу частину розслідування за посиланням: Яку сіль насправді їдять українці: шокувальне розслідування ТСН