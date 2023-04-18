Киян налякали загадкові світлові стовпи в небі: що вони означають

У понеділок, 17 квітня, в небі над Києвом мешканці столиці спостерігали незвичне явище – світлові стовпи. Багатьох мешканців столиці налякали ці світлі смуги на нічному небі. Як розповіли нам вчені, це візуальне атмосферне явище, оптичний ефект, який є вертикальною смугою світла, що тягнеться від сонця під час його заходу або сходу.

В астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка нам повідомили, що не спостерігали незвичне явище на небі, але бачили фото в соціальних мережах.

фото / соціальні мережі

"До астрономії це явище має відношення дуже далеке – тільки те, що таке світло в небі могло дати лише сонце. Судячи по фото, сонце було вже дуже близько до горизонту. Скоріше за все, світлові стовпи з’явилися за рахунок якихось особливих структур у хмарах – десь сонячні промені пробилися через рідкі хмари і дали такий ефект", - розповів сайту ТСН.ua Анатолій Казанцев, старший науковий співробітник астрономічної обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У відділі метеорології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського кажуть, що на їх пунктах спостереження не було зафіксовано світлових стовпів.

"Світлові стовпи, насправді, дуже рідкісне природнє явище. Частіше у Києві можна спостерігати гало – світло навколо Місяця. Але наші колеги не зафіксували світлових стовпів на пунктах спостереження у понеділок, можливо, їх було видно в іншому районі міста", - повідомили ТСН. ua у відділі метеорології Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Вчені додають, що подібні природні явища ніяк не пов’язані з недобрими знаками, у які часто вірять люди.

Як виникають світлові стовпи?

"Можу сказати, що під час сильних магнітних бурь над Києвом раніше спостерігалось сяйво, схоже на північне. Коли відбуваються сильні магнітні збурення, то такі явища можуть спостерігатися у південних широтах. Але наразі магнітної бурі в ці дні не було. Отже, скоріше за все, це оптичний ефект в приземній атмосфері, зумовлений взаємодією сонячних променів при сході та заході сонця з її неоднорідністю, а саме розповсюдження нижньої межі хмарного покрову, ступеня насиченості крижаними кристалами води і таке інше.

Колись, після аварії на Чорнобильській АЕС, та і не тільки після неї, над людьми спостерігався ледь помітний світний стовп… Я сам був свідком такого явища. Щодо його природи, то цьому можна дати фізичне пояснення. Відомо, що на поверхні Землі накопичується негативний заряд, а нижні частини хмар мають позитивний заряд, що призводить у крайніх випадках до електричного розряду (блискавки). Зазвичай це відбувається у місцях, де відстань між поверхнею та хмарами найменша (це можуть бути виступи рельєфу, будівлі, дерева) або в зонах, які характеризуються накопиченням зарядів та підвищеною електричною провідністю (в основному це може зумовлюватися краплями та кристалами води). Тому, з мого погляду, це може проявлятися у світінні атмосфери. Тобто, де є більш провідні зони атмосфери, вони можуть бути світлішими. Прикладом такого явища є блискавка: коли накопичується багато зарядів, і відбувається розряд по типу конденсатора – б’є струм від хмари до поверхні Землі.

У нашому випадку, можливо, відбувається легка форма такого явища у вигляді світлового стовпа. У атмосфері є зони, які мають більшу провідність, різний склад повітря або його вологості і температури, і за наявності дрібних крижаних частинок можуть проявлятися при підсвічуванні сонячними променями у вигляді світлових стовпів. Але я не можу гарантувати, що це так на сто відсотків" - розповів сайту ТСН.ua, заввідділу геомагнетизму Інституту геофізики НАН України професор Михайло Орлюк.

Раніше ми розповідали про загадкові цятки в небі над столицею, які світяться в нічний час.

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