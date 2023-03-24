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Загадковий шум та сонячні батареї: в Києві помітили дивний балкон

Автор
Олександр МарущакОлександр Марущак
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Загадковий шум та сонячні батареї: в Києві помітили дивний балкон

Фото: Андрій Новосьолов

З балкону квартири, ще з осені лунає дивний шум, що дратує сусідів.

На балконі багатоквартирного будинку в Києві помітили сонячні батареї. Дві панелі встановлені на сьомому поверсі будинку на столичних Осокорках. Мешканці кажуть, що раніше не помічали дивну конструкцію, бо тривалий час виходили з іншого боку будинку по вулиці Григорія Ващенка. Але з балкону квартири, ще з осені лунає дивний шум, що дратує сусідів.

Місцеві кажуть, що у домовому чаті певний час шукали джерело шуму - щось вмикається кожні 15-20 хвилин та гучно гуде та торохтить 3-5 хвилин. 

"Сусіди скаржилися на дивний шум в нашому будинку. Він з’явився ще минулої осені. Скоріш за все, тоді і встановили сонячні батареї. Але вони навряд чи є причино шуму, там більше гуркоче потужна витяжка, яку можна побачити на балконі. Поки не відомо для чого люди її встановили. В домовому чаті жартують про якесь виробництво, лабораторію… Тож достеменно її призначення не відоме. Сусіди зараз встановлюють, що це таке та як припинити шум, який йде з цієї квартири", - розповів нам Андрій Новосьолов, мешканець будинку, який опублікував фото в соціальній мережі.

Фото: Андрій Новосьолов / ©
Фото: Андрій Новосьолов

Він додає, що сонячні батареї нікому не заважають, а ось шум від витяжки вже втомив та набриднув сусідам. Скоріш за все, конструкція на балконі з’явилася, коли столиця потерпала без електрики, після масованих ракетних ударів росіян. Можливо на балконі працює генератор, але навіщо він потрібен, якщо у Києві вже тривалий час не відключають світло.

В Департаменті міського благоустрою КМДА нам відповіли, що питання з приводу сонячний батарей та шуму не до них.

"Департамент такими питаннями не займається. Проблему потрібно вирішувати на рівні ОСББ або ЖЕКу", - зазначили нам у Департаменті міського благоустрою КМДА.

Фото: Андрій Новосьолов / ©
Фото: Андрій Новосьолов

В той же час, нагадаємо, що саме цей Департамент КМДА нещодавно підняв тему незаконної забудови на даху багатоквартирного будинку на вулиці Велика Васильківська.

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