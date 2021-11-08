"Київ Цифровий" оновився: які сервіси стали доступні киянам

Удосконалили сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування.

У застосунку "Київ Цифровий" киянам стали доступні нові сервіси. Удосконалили сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування.

Про це ТСН.ua повідомив керівник цифровізації Києва (CDTO) і заступник голови КМДА Петро Оленич.

"У новій версії "Київ Цифровий" став простішим сервіс QR-квитків та було додано таймер для автоматичного завершення паркування. Більше не потрібно хвилюватись, що ви забули закінчити паркування", - розповів нам Оленич.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Олег Половинко додав, що за останні місяці найбільше звернень киян було отримано щодо спрощення оплати проїзду QR-квитками та сервісу погодинного паркування.

"Якщо конкретно - користувачів цікавило автоматичне завершення паркування. Також багатьом користувачам був незрозумілий функціонал "галочки" "Квиток проскановано", - зауважив Олег Половинко.

Отже, що змінилося?

Таймер для автоматичного завершення паркування

Відтепер водії можуть запланувати точний час завершення свого паркування. За 15 хвилин до автоматичного завершення застосунок надсилає пуш-повідомлення з попередженням. Водій може змінити час автоматичного завершення або скасувати його та завершити паркування самостійно.

Водії, які завершують паркування самостійно, можуть отримувати щогодинні нагадування про активне паркування.

Більше не потрібно тиснути на галочку "Квиток проскановано" після валідації QR-квитка

Тепер вам потрібно лише просканувати квиток на валідаторі. Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з’явиться час використання та кнопка "Показати контролеру", щоб можна було швидко надати квиток для перевірки.

За дві години після використання квиток автоматично видалиться з екрану. Запис про використання квитка та квитанція, будуть збережені у стрічці новин.

Також у застосунку додали інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті. Користувачі можуть переглянути відео, щоб правильно сканувати квиток на валідаторі.

Оновлену версію "Київ Цифровий" можна завантажити у App Store або Google Play.

Нагадаємо, у Києві у мікрорайоні Академмістечко чоловік припаркував свій Opel просто на газоні під під'їздом. Обурені мешканці висипали сміття на машину, аби провчити водія.

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