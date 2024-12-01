Курс валют в Україні: долар стрімко рвонув угору – коли припиниться подорожчання

Стабільність на валютному ринку України закінчилась – від понеділка, 25 листопада, курс долара почав швидко зростати. До суботи, 30 листопада, середній курс продажу готівки майже дійшов до 42 гривень і загальмував, не подолавши цієї позначки.

Чого очікувати від курсу наступного тижня, що наразі вигідніше – долар, євро чи є інші варіанти, про це читайте в щотижневому аналітичному проєкті ТСН.ua.

Ви також дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу наступного тижня (2-8 грудня);

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, голова секретаріату Ради підприємців при Кабміні економіст Андрій Забловський та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку валют

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, за п’ять днів з 25 по 29 листопада, готівковий долар постійно дорожчав, як у продажу, так і в купівлі. Середній курс підвищився відповідно до 41,94 (+28 коп.) і 41,40 грн/долар (+24 коп.) і зупинився, не подолавши позначку у 42 грн. Втім, окремі банки і ПОВи (пункти обміну валют) продавали долари по 42 грн і вище. Надалі курс продажу дещо знизився, у неділю, 1 грудня, він становив 41,91 грн/долар, курс купівлі не змінився. У підсумку за листопад готівковий долар подорожчав на 35 коп. у продажу і на 37 коп. у купівлі.

Найвища ціна продажу долара була 42,05 грн (+25 коп. за тиждень), найнижча 41,74 грн/долар (+24 коп.). Максимальний курс купівлі становив 41,67 грн (+22 коп.).

Курс готівкового євро також плавно пішов угору, перевищив позначку у 44 грн у продажу і на вихідних зупинився на рівні 44,40 у продажу (+47 коп.) і 43,3 у купівлі (+53 коп.). Однак за весь листопад євровалюта знецінилась у середньому на 1,25 грн у продажу, і на 1,15 грн у купівлі.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, середній курс долара у понеділок, 25 листопада, швидко пішов угору у продажу і повільніше - в купівлі. Курс продажу досяг максимуму у 41,82 грн (+25 коп.) у середу, 27 листопада, і пішов униз, але незначно.

У неділю, 1 грудня, міняйли продавали долар по 41,76 грн за одиницю. Курс купівлі підвищився до суботи, 30 листопада, на 12 коп. до 41,70 грн/долар, а в неділю, 1 грудня знизився до 41,55 грн (+1 коп. за тиждень).

Євро з понеділка, 25 листопада, по неділю, 1 грудня, подорожчав у нелегалів у продажу до 44,37 грн/євро (+70 коп.) і до 44,07 у купівлі (+62 коп.). При цьому спред, тобто різниця між курсами продажу і купівлі, зменшився у середу до мінімуму – з 20 до 5 коп., а на кінець тижня знову збільшився до 30 коп. Це вказувало, що міняйли не очікують подальшого подорожчання євро і тому намагаються купити його дешево.

Нацбанк протягом тижня досить швидко знижував курс гривні як до долара, так і до євро, двічі перекривши попередні історичні максимуми. У підсумку за тиждень, з 25 листопада по 1 грудня, гривня втратила до долара 28 коп. (курс знизився до 41,60 грн/долар), до євро – 87 коп. (до 43,86 грн/євро).

На понеділок, 2 грудня, регулятор залишив офіційні курси долара і євро без змін.

Всього за листопад гривня за офіційним курсом подешевшала до долара на 38 коп., до євро, навпаки, подорожчала на 1,01 грн за рахунок зниження котирувань пари долар/євро.

Співвідношення долар/євро збільшилось за тиждень з 1,04 до 1,05 долара за євро.

Андрій Шевчишин пояснив, що на минулому тижні проти гривні діяли кілька чинників. Перш за все Нацбанк зменшив продаж валюти на міжбанківському ринку, а попит на валюту помітно перевищив пропозицію, тому курс продажу пішов угору. Другий чинник – населення знову почало активніше купувати готівкову валюту, третій – спекулятивний, викликаний певними панічними настроями у зв’язку з посиленням обстрілів енергетичної інфраструктури України і через це більш жорстким графіком відключень струму.

Андрій Забловський, утім, зазначив, що під кінець тижня регулятор "натиснув на гальма" девальвації, збільшивши продаж валюти на міжбанку. У підсумку перед вихідними готівковий курс зупинився, не досягнувши 42 грн за долар.

Чого очікувати від курсу валют наступного тижня

Експерти вважають, що рішення Нацбанку про девальвацію виявились дещо несподіваним, бо очікувалось, що регулятор почне послаблювати гривню у грудні, а не наприкінці листопада. Їхні прогнози на наступний тиждень не співпадають, однак усі троє підкреслили: поточна девальвація контрольована і про обвал гривні до 45 грн/долар і нижче мова не йде.

Андрій Забловський найбільш оптимістичний: на його думку, Нацбанк у першому тижні грудня зупинить курс гривні на досягнутих значеннях.

"Розпочалася передбачувана "повзуча" девальвація під контролем НБУ, регулятор підвищив верхню межу коридору коливань курсу, – констатував Андрій Забловський. – Але малоймовірно, що на поточному тижні долар і далі дорожчатиме, бо Нацбанк не зацікавлений у шоковій девальвації та має всі можливості, аби її не допустити. Стежитимемо за розвитком ситуації, бо у НБУ традиційно не коментують свою курсову політику".

Андрій Шевчишин вважає, що наступного тижня середня ціна готівкового долара може перевищити рівень 42 грн.

"Регулятор своїми діями дав зрозуміти: на міжбанку верхня межа курсу продажу – 41,80 грн/долар, думаю, що її буде досягнуто. Додаємо ще 50 коп. і маємо максимальний середній курс легального готівкового ринку 43,30 грн/долар, – уточнив Андрій Шевчишин. – Валюта в банках і ПОВах буде в наявності, її за листопад завезено банками у рекордних обсягах".

За прогнозом Олега Пендзина, початок грудня принесе зростання курсу близько до 42 грн/долар на безготівковому ринку, а курс на готівковому ринку коливатиметься від 41,8 до 42,3 грн/долар.

Продавати чи купувати валюту

Поради експертів відрізняються.

Андрій Шевчишин говорить, що готівкову валюту варто придбати, поки вона не подорожчала ще більше.

"У грудні і можливо, в січні триватиме поступове зростання курсу до 43 грн/долар, тому є сенс зараз запастись доларами і євро і навіть заробити на їх продажу через певний не дуже довгий проміжок часу", – аргументував Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин упевнений, що нинішнє незначне подорожчання долара не вплинуло на можливість заробляти на гривні тим, хто на ній заробляв: це банківські депозити терміном не довше шести місяців і гривневі облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) терміном дії 3-6 місяців.

"На жаль, гривневі депозити, термін дії яких закінчується у грудні і пізніше, стали з 1 грудня менш вигідними, бо почав діяти закон про зміни в оподаткуванні, зокрема, збільшено військовий збір з 1,5% до 5%, – підкреслив Олег Пендзин. – Тепер з прибутку по вкладах доведеться віддати державі не 19,5% податку, а 23%, тобто не 19,5 коп., а 23 коп. з кожної гривні. Наприклад, гривневий депозит у 10 тисяч гривень під 12% річних досі приносив щомісяця 80,5 грн чистого прибутку, а з 1 грудня – лише 77 грн. А для ОВДП мало що змінилось. Середня дохідність по них дещо знизилась – з 15% до 14% річних, але прибуток, як і раніше, не обкладається податками. Якщо ж купити зараз готівковий долар по 41,8-42 грн, а через півроку продати по 43 грн, то матимете дохід 4,8-5,7% річних у перерахунку".

Андрій Забловський згоден, що вкладати у державні цінні папери, як гривневі, так і валютні, досить вигідно. Та експерт підкреслив: переважна більшість співвітчизників не заглиблюється у математичні розрахунки, а шукає прості і зрозумілі рішення щодо того, як зберегти заощадження в умовах, коли гривня дешевшає.

"Найочевидніше – купити готівкові долари, так у нас склалося традиційно, – констатував Андрій Забловський. – Як варіант – розміщення їх на валютних депозитах, хоча валютні ОВДП дохідніші. Додам, що диверсифікація заощаджень у пропорції 60% - валюта, 40% – гривня залишається актуальною".

Експерти також наголосили, що продавати наявну валюту, коли курс зростає, недоцільно без крайньої необхідності.

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