Масована атака на Крим: у Forbes розкрили мету ударів

Ударами по півострову українські війська хотіли змусити ворога перекинути з фронту додаткові засоби ППО, аби полегшити собі подальші атаки.

Масована атака на військові цілі Росії в окупованому Криму 27 листопада була спрямована на те, щоб змусити ворога перекинути з фронту додаткові засоби ППО.

Таку думку висловив журналіст Forbes Девід Екс.

Атака по російських цілях у Криму, в якій могли бути задіяні близько 40 ракет та безпілотників, була ретельно продуманою операцією.

"За даними Інституту вивчення війни, обстріл включав крилаті ракети Storm Shadow, запущені бомбардувальниками Су-24, зенітні ракети С-200, переобладнані на далекобійну зброю класу "земля-земля", ударні безпілотники розвідувального управління, а також неідентифіковані балістичні ракети", – йдеться у статті.

Українські війська хотіли таким чином змусити російських окупантів перекинути з фронту додаткові засоби протиповітряної оборони. Екс вважає, що це полегшить подальші атаки Сил оборони України.

Головною ціллю ЗСУ може бути завдавання ударів по командних пунктах і лініях постачання російської армії в Курській області або по ключових об'єктах ворожої інфраструктури у Донецькій області.

"Передислокація засобів протиповітряної оборони до Криму в поєднанні з ескалацією українських атак на найкращі зенітно-ракетні батареї російських ВПС С-400 може створити прогалини в системі протиповітряної оборони", – вказано в публікації.

Автор статті вважає, що це особливо важливо для українських військ у Курській області, які зараз намагаються стримати російські та північнокорейські сили, які переважають.

Нагадаємо, росіяни заявили про ракетно-дронову атаку на Крим уранці 27 листопада. На півострові працювала ППО, було чутно вибухи у Севастополі, у районі аеродромів "Бельбек" і "Саки".

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