Массированная атака на Крым: в Forbes раскрыли цель ударов

Ударами по полуострову украинские войска хотели заставить врага перебросить с фронта дополнительные средства ПВО, чтобы облегчить дальнейшие атаки.

Массированная атака на военные цели России в оккупированном Крыму 27 ноября была направлена на то, чтобы вынудить врага перебросить с фронта дополнительные средства ПВО.

Такое мнение высказал журналист Forbes Дэвид Экс.

Атака по российским целям в Крыму, где могли быть задействованы около 40 ракет и беспилотников, была тщательно продуманной операцией.

"По данным Института изучения войны, обстрел включал крылатые ракеты Storm Shadow, запущенные бомбардировщиками Су-24, зенитные ракеты С-200, переоборудованные в дальнобойное оружие класса "земля-земля", ударные беспилотники разведывательного управления, а также неидентифицированные баллистические ракеты", – говорится в статье.

Украинские войска хотели таким образом заставить российских оккупантов перебросить с фронта дополнительные средства противовоздушной обороны. Экс считает, что это облегчит дальнейшие атаки Сил обороны Украины.

Главной целью ВСУ может быть нанесение ударов по командным пунктам и линиям поставок российской армии в Курской области или по ключевым объектам вражеской инфраструктуре в Донецкой области.

"Передислокация средств противовоздушной обороны в Крым в сочетании с эскалацией украинских атак на лучшие зенитно-ракетные батареи российских ВВС С-400 может создать пробелы в системе противовоздушной обороны", — говорится в публикации.

Автор статьи считает, что это особенно важно для украинских войск в Курской области, которые сейчас пытаются сдержать превосходящие российские и северокорейские силы.

Напомним, россияне заявили о ракетно-дроновой атаке на Крым утром 27 ноября. На полуострове работала ПВО, были слышны взрывы в Севастополе, в районе аэродромов "Бельбек" и "Саки".

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