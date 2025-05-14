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Ексклюзив ТСН
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Літо без гарячої води у Києві: експерт пояснив, чому таке можливо

Що не так з гідравлічними випробуваннями і як це відреагували комунальники. Чи буде гаряча вода у Києві влітку?

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Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Вода

Експерт вважає, що Київ може залишитися без гарячої води

У Києві влітку може не бути гарячої води, такий гучний прогноз зробив Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг. Експерт стверджує, що це пов’язано з небажанням міської влади витрачати дефіцитний газ на підігрів гарячої води у міжсезонний період.

Олег Попенко наголошує, що гаряча вода влітку відсутня у більшій частині Києва, а поточне літо, скоріш за все, не буде винятком. На його думку, робиться це під виглядом гідравлічних випробувань, які з одного боку є обов’язковими під час підготовки до опалювального сезону, а з іншого боку — їх проведення комунальники розтягують у часі на власний розсуд.

Подвійний сенс гідравлічних випробувань

Традиційно гідравлічні випробування тепломереж розпочинаються у травні, і мають тривати два тижні. У цей час кияни гріють воду та миються у тазиках. Але дуже часто ці випробування затягуються ще на два-три тижні. Тобто, у підсумку, влітку кияни залишаються без гарячої води на півтора-два місяці.

«Гідравлічні випробування саме для цього і використовують, щоб просто не подавати людям гарячу воду влітку місяць, два або три. Насправді, гідравлічні випробування можна провести у термін 3-5 днів, максимум за тиждень. А їх проведення розтягують у кращому випадку на цілий місяць. У Дніпровському районі вже два літа поспіль гарячої води фізично не було все літо. По Києву це робиться регулярно — на дверях під’їздів вивішується об’ява про гідравлічні випробування на два тижні, але по завершенню терміну, гаряча вода не з’являється. А з’являються нові оголошення про продовження випробувань, а потім ще новіші і так все літо», — розповідає ТСН.ua Олег Попенко, голова Спілки споживачів комунальних послуг.

Економлять на людях через газ?

Експерт наголошує, що подібне відбувається через економію, бо місту невигідно гріти воду у міжсезоння і витрачати на це дефіцитний газ.

«Під час опалювального сезону постачання гарячої води — це побічний продукт. Тобто вода підігрівається і надходить у домівки киянам разом з опаленням. Взимку — цей побічний продукт коштує для „Київтеплоенерго“ копійки. Як тільки но опалювальний сезон завершується, гаряча вода стає основним продуктом, а на її підігрів треба витрачати величезні кошти», — пояснює Олег Попенко.

Гаряча вода: дешева взимку та дорога влітку

Він додає, що існуюча вартість гарячої води, не покриває собівартість її підігріву.

«В опалювальний сезон підігрів води дає надприбутки, а у міжсезоння, гаряча дає лише збитки. Тому на підігрів води у літній період „Київтеплоенерго“ не хоче витрачати кошти на газ, щоб подавати воду в оселі киян. Саме тому їм вигідніше не подавати гарячу воду, прикриваючись необхідністю проведення безкінечних гідравлічних випробувань», — зазначає Олег Попенко.

Боргів на 20 мільярдів

Інша причина, чому гаряча вода зникає влітку — неплатоспроможність киян, а саме борги за комунальні послуги, які постійно накопичуються.

«Люди не платять, бо фізично у них немає грошей. І тут виникає замкнене коло. Через те, що люди не платять, „Київтеплоенерго“ не може розрахуватися за газ перед „Нафтогазом“. Тож можна не гріти воду і не множити подальші борги. Хоча „Нафтогаз“ продовжив „Київтеплоенерго“ термін сплати за боргів, а вони величезні — 20 мільярдів гривень. Маємо комплексну проблему, яку, на жаль, ніхто не збирається вирішувати», — каже Олег Попенко.

Страждає не тільки Київ

Голова Спілки споживачів комунальних послуг додає, що проблеми з постачанням гарячої води є не лише у Києві.

«Схожі проблеми існують у багатьох містах. У Кривому Розі гарячої води влітку немає вже років 10-15. Люди змушені ставити бойлери і гріти воду самостійно. А у Запоріжжі вже офіційно міські чиновники повідомили, що літом гарячої води не буде», — зазначає Олег Попенко.

Чи є дефіцит з газом?

Експерт каже, що дійсно з газом є дефіцит і він величезний. На постачання газу існують певні квоти, але за блакитне паливо треба вчасно розраховуватися. А рівень розрахунку киян за користування гарячою водою та опаленням в середньому складає приблизно 80-85%.

«Тобто у „Київтеплоенерго“ грошей не вистачає для розрахунку, а припиняючи постачання гарячої води у міжсезонний період, комунальники не витрачають коштів на газ, тому їм вигідно не подавати у будинки гарячу воду», — каже експерт.

Що кажуть у «Київтеплоенерго»

У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» заявляють, що інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві, яку поширили в медіа, не відповідає дійсності.

«Постачатимуть гарячу воду влітку у штатному режимі. Окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов’язані лише з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань.

Зазвичай аварійні ситуації «Київтеплоенерго» ліквідовує впродовж доби, після чого одразу відновлює послугу. Регламентні роботи з тестування теплових мереж і підготовки їх до роботи взимку, як правило, займають 2 тижні з незначним коригуванням термінів для усунення виявлених пошкоджень», — повідомляє пресслужба комунального підприємства.

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