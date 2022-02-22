Маємо підтримку всього світу, - Шмигаль про звернення Байдена

За словами Шмигаля, Україна має тверду підтримку всього світу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відреагував на звернення американського лідера Джо Байдена, який виступив з промовою щодо безпекової ситуації в Україні.

Про це він сказав під час прямого включення 22 лютого в ефірі 1+1 під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір".

"Ви бачите також, зі слів Байдена (президента США - ред.), сьогодні весь світ об'єднався навколо України, і це найважливіший меседж. І ми бачимо, що безпрецендентна кількість брифінгів, які дає президент США, присвячені Україні сьогодні. І десятки дзвінків і зустрічей у мене особисто з прем'єрами та президентами, сотні дзвінків і десятки зустрічей у президента України", - прокоментував очільник українського уряду.

Він запевнив, що, попри дії Російської Федерації, Україна має тверду підтримку всього світу. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку, а також створення стабілізаційного фонду та фонду розвитку з міжнародними партнерами.

"Бажання ворога натикається на безпрецедентну протидію всього світу цій агресії. Україна сьогодні має фінансову підтримку від США, Європи, фактично, від більшості країн - наших партнерів. Ми сьогодні говоримо про створення стабілізаційного фонду та фонду розвитку з нашими партнерами, з країнами G7, з нашими друзями, сусідами", - сказав Шмигаль.

Раніше повідомляли, що Денис Шмигаль розповів про плани поставок до України газу і пального не з РФ.

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