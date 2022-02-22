Путін готує підґрунтя для захоплення нових територій України - Байден про визнання Росією незалежності "ЛДНР"

За словами Байдена, таким рішенням Путін "відрізав собі частину України", і на цьому він не зупиниться.

Президент США Джо Байден прокоментував рішення очільника Кремля Володимира Путіна визначити "незалежними" тимчасові райони Луганської та Донецької областей. Він вважає, що Путін таким рішенням готує "підґрунтя для захоплення нових територій України".

Про це американський лідер сказав у своєму зверненні у вівторок, 22 лютого.

Також читайте Путін усіх лякає Третьою світовою - Клімкін

"Вчора (21 лютого - ред.) Володимир путін визнав два регіони України як незалежні. Він сказав, що це суверенні території. Тобто, що він оголосив - насправді Росія відрізає собі частину України. Він оголосив про розміщення російських сил і зараз він каже, що ці російські сили ще глибеш будуть заходити в ці території. І це намагання обгрунтувати захоплення нових територій", - сказав Байден.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви голова Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Ці договори РФ з ОРДЛО опубліковані на базі Держдуми у вівторок, 22 лютого, уночі. Тексти документів є практично ідентичними.

Наступного дня, 22 лютого, так звані "парламенти" "ЛНР" та "ДНР" у першому читанні ратифікували договори про "дружбу та співпрацю" з Росією.

Потім Рада Федерації РФ слідом за Держдумою проголосувала за визнання "ЛДНР".

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.