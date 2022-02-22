США продовжуватимуть надавати Україні оборонну допомогу - Байден

Байден наголосив, що США і союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО

США продовжать надавати Україні оборонну допомогу та можуть розмістити свої війська у Литві, Латвії та Естонії.

Про це 22 лютого під час свого звернення сказав американський президент Джо Байден.

"Сполучені штати Америки продовжать надавати оборонну допомогу Україні. Ми будемо зміцнювати наших союзників по НАТО. Якщо Росія не виведе свої війська з Білорусі, я надам дозвіл нашим військам в Європі зміцнити Естонію, Латвію, Литву. Це оборонні кроки з нашого боку. США і союзники захищатимуть кожен дюйм території НАТО", - сказав Байден.

Нагадаємо, президент США Джо Байден оголосив про перший пакет санкцій проти Росії.

Також президент США Джо Байден прокоментував рішення очільника Кремля Володимира Путіна визначити "незалежними" тимчасові райони Луганської та Донецької областей. Він вважає, що Путін таким рішенням готує "підґрунтя для захоплення нових територій України".

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