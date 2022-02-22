Шмигаль розповів про плани поставок до України газу і пального не з РФ

Шмигаль розповів про плани поставок до України газу і пального не з РФ

Він не виключає, що можуть бути певні коливання на ринку.

Україна не залишиться без газу і пального, яке досі постачалося із білоруської території, але фактично було російським. Уряд вже пропрацював кілька альтернативних варіантів.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у ефірі «Право на владу».

«Уряд має план "А" і план "Б" і по газу - по альтернативних, фізичному реверсу з Європи через Словаччину, через Угорщину», - зазначив прем’єр.

Він додав, що вже досягнута ця домовленість. «І так само ми розуміємо альтернативні шляхи постачання світлих нафтопродуктів, дизелю і навіть скрапленого газу. Звичайно, це може призвести до деяких коливань на ринку, але ми розуміємо, як стабілізувати і постачати альтернативне пальне до України», - додав він.

Нагадаємо, що за словами заступника керівника Офісу президента України Ростислава Шурми, економіка України щомісяця втрачає 2-3 мільярди доларів через загрозу повномасштабного нападу Російської Федерації. Сюди входять зупинені інвестиції, додаткова інфляція, втрати у туристичній сфері та скорочення авіаперевезень.

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