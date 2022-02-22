Для цього президент РФ використовуватиме російські війська на Донбасі.

Введення російських військ до ОРДЛО президент Володимир Путін може використовувати для того, що вести торги із президентом США Джо Байденом.

Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільного марафону ток-шоу "Право на владу" та програми "Твій вечір" на каналі "1+1".

“Що він буде робити зараз, буде він завтра нападати чи ні? Ні, він буде торгуватися із Байденом. Він буде казати: тепер у мене там війська, я можу робити провокації”, - зауважив український дипломат.

За його словами, Путін сподівається, що Байден дасть вказівку Києву сідати за стіл переговорів із самопроголошеними ЛНР та ДНР, адже вони тепер “незалежні”.

“Хай вони вирішують питання безпеки із Донецьком і Луганськом - вони ж тепер незалежні! Хай вони вирішують питання заручників з Донецьком і Луганськом. А ти [Байден] пропиши мені відповідно — гарантії НАТО”, - спрогнозував поведінку російського президента Клімкін.

Хоча, на думку ексочільника МЗС, Путін не вірить у гарантії НАТО - він вірить у видачу мільйонів російських паспортів.

"Путін буде торгуватися з Байденом", – Клімкін

Нагадаємо, Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що дедалі більше російських військ зараз перебуває в позиції, коли вони можуть атакувати Україну без попередження.

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