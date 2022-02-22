Путин будет торговаться с Байденом — Климкин

С этой целью президент РФ будет использовать российские войска на Донбассе.

Введение российских войск в ОРДЛО президент Владимир Путин может использовать для того, чтобы вести торги с президентом США Джо Байденом.

Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и "Твій вечір" на канале "1+1".

“Что он будет делать сейчас, будет ли он завтра нападать или нет? Нет, он будет торговаться с Байденом. Он будет говорить: теперь у меня там войска, я могу совершать провокации”, — отметил украинский дипломат.

По его словам, Путин надеется, что Байден даст указание Киеву садиться за стол переговоров с самопровозглашенными "ЛНР" и "ДНР", ведь они теперь независимы.

“Пусть они решают вопросы безопасности с Донецком и Луганском – они ведь теперь независимы! Пусть они решают вопросы заложников из Донецка и Луганска. А ты [Байден] пропиши мне соответственно гарантии НАТО”, — спрогнозировал поведение российского президента Климкин.

Хотя, по мнению экс-глава МИД, Путин не верит в гарантии НАТО — он верит в выдачу миллионов российских паспортов.

Напомним, Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все большее число российских войск сейчас находится в позиции, когда они могут атаковать Украину без предупреждения.

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