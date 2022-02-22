НАТО скликає термінову зустріч з представниками України

Після зустрічі Столтенберг вийде до преси.

НАТО скликає у вівторок, 22 лютого, термінову зустріч з представниками України. Після неї генсек Альянсу Єнс Столтенберг виступить із заявою.

Про це йдеться у повідомленні на сайті НАТО.

"У вівторок, 22 лютого 2022 року, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поінформує медіа у штаб-квартирі НАТО після екстренного засідання Комісії Україна-НАТО", – йдеться у повідомленні.

Очікується, що Столтенберг вийде до преси орієнтовно о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін 21 лютого оголосив про визнання нібито незалежності самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Він також підписав відповідні укази та договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР". Крім того, Путін доручив ввести в ОРДЛО російські війська, які де-факто там перебувають ще від 2014 року.

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