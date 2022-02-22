Ryanair прибрала Харків та Херсон зі своєї системи бронювання

Раніше з Харкова авіакомпанія здійснювала рейси за шістьма маршрутами, а з Херсона — за трьома.
Найбільший європейський лоукостер Ryanair повністю прибрав зі своєї системи бронювання згадку про Харків та Херсон. Це може означати, що авіакомпанія вирішила не літати до цих міст невизначений час.
Про це пише Аvianews.com.
Слід зазначити, що авіакомпанія Ryanair здійснювала рейси за шістьма маршрутами між Харковом та Будапештом, Бергамо, Вільнюсом, Краковом, Познанню і Варшавою.
З Херсона лоукостер літав до Відня, Кракова та Варшави.
Нагадаємо, латвійська авіакомпанія airBaltic прийняла рішення до кінця лютого 2022 року призупинити нічні польоти до та з України. Водночас, авіакомпанія продовжить виконувати денні рейси з Києва до Риги та Вільнюса.
Водночас Міністерство інфраструктури веде перемовини з українськими авіакомпаніями, аби ті запустили додаткові рейси на маршрути, на яких іноземні авіакомпанії їх скасували.
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