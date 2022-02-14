Найбільша авіакомпанія України МАУ на вимогу лізингодавця виводить п'ять літаків за кордон

Авіакомпанія наголошує, що надалі буде повідомляти про будь-які можливі зміни.

Найбільша авіакомпанія України МАУ на вимогу лізингодавця відправляє п'ять літаків за кордон на тлі напруженої ситуації в країні. Водночас у компанії наголошують, що заплановані рейси виконуються.

Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті компанії у понеділок, 14 лютого.

"У зв’язку з зовнішньополітичною ситуацією авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" отримала офіційне повідомлення від страхових компаній про припинення страхування літаків для польотів у повітряному просторі України. У зв’язку з цим МАУ за вимогою лізінгодавців відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії за умови збереження інших повітряних суден у флоті компанії", - йдеться у заяві.

У компанії додають, окрім цього, 2 літаки авіаперевізник відправляє на планове технічне обслуговування двигунів до Белграда (Сербія).

Авіаперевізник наголошує, що надалі буде повідомляти про будь-які можливі зміни. Тому пасажирів просять уважно стежити за новинами авіакомпанії на офіційному сайті, а також за розкладом рейсів.

"МАУ докладає зусиль і постійно веде перемовини з страховими компаніями, Міністерством інфраструктури України, Державною авіаційною службою і сподівається на взаєморозуміння", - підкреслили в пресцентрі МАУ.

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Нагадаємо, що через загрозу нападу Росії страхові компанії почали відмовлятися страхувати повітряні судна, які прямують до України. Це може призвести до скасування рейсів. Деякі компанії вже почали скасовувати рейси до України. Так, 13 лютого, за інформацією з аеропорту Борисполя, нідерландська компанія KLM відмінила всі свої рейси від 13 до 17 лютого. Водночас сам авіаперевізник про зміни не повідомляє. 14 лютого стало відомо, що норвезька авіакомпанія Norwegian зупиняє польоти над Україною через ситуацію, яка склалася, посилаючись на оцінку безпечності.

Водночас, щоб запобігти закриттю неба, Україна страхуватиме літаки приватних страхових компаній. Так, Кабінет міністрів України вже виділив 16,6 мільярда гривень на гарантію безперебійних польотів до України для авіаперевізників. Це рішення ухвалили напередодні ввечері на екстреному засіданні Кабміну.

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