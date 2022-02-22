Естонія готова направити в Україну інструкторів для тероборони

Естонія готова направити в Україну інструкторів для тероборони

Країна вже надіслала військово-технічну допомогу Україні.

Естонія готова направити до України своїх інструкторів, зокрема для допомоги у процесі розбудови сил Територіальної оборони Збройних Сил України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Естонія розглядає різні можливості для допомоги Україні у військовій сфері.

«Ми зараз робимо все можливе, щоб Україна не залишилася самою у такій складній ситуації. Тому ми привезли військову допомогу, зокрема це протитанкове озброєння, яке раді надати нашим партнерам. Можете бути впевнені, що Естонія стоятиме разом з вами пліч-о-пліч у цей непростий час», – заявив посол Естонської Республіки в Україні Каймо Кууск.

Нагадаємо, через визнання Росією незалежності “ЛНР” та “ДНР”, європейські країни одразу заявили про санкції проти РФ.

Президент Естонії Алар Каріс заявив, що країна ніколи не прийме рішення РФ визнати самопроголошені "республіки" на окупованих територіях Донбасу.