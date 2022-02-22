Эстония готова направить в Украину инструкторов для теробороны

Эстония готова направить в Украину инструкторов для теробороны

Страна уже направила военно-техническую помощь Украине.

Эстония готова направить в Украину своих инструкторов, в частности, для помощи в процессе развития сил Территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на странице Facebook.

Эстония рассматривает разные возможности для помощи Украине в военной сфере.

«Мы сейчас делаем все возможное, чтобы Украина не осталась одна в столь сложной ситуации. Поэтому мы привезли военную помощь, в частности, это противотанковое вооружение, которое рады оказать нашим партнерам. Можете быть уверены, что Эстония будет стоять вместе с вами бок о бок в это непростое время», – заявил посол Эстонской Республики в Украине Каймо Кууск.

Напомним, из-за признания Россией независимости "ЛНР" и "ДНР", европейские страны сразу заявили о санкциях против РФ.

Президент Эстонии Алар Карис заявил, что страна никогда не примет решение РФ признать самопровозглашенные "республики" на оккупированных территориях Донбасса.