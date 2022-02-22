Ryanair убрала Харьков и Херсон из своей системы бронирования

Ryanair убрала Харьков и Херсон из своей системы бронирования

Ранее из Харькова авиакомпания осуществляла рейсы по шести маршрутам, а из Херсона — по трем.

Крупнейший европейский лоукостер Ryanair полностью убрал из своей системы бронирования упоминание о Харькове и Херсоне. Это может означать, что авиакомпания решила не летать в эти города неопределенное время.

Об этом пишет Аvianews.com.

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Следует отметить, что авиакомпания Ryanair осуществляла рейсы по шести маршрутам между Харьковом и Будапештом, Бергамо, Вильнюсом, Краковом, Познанием и Варшавой.

Из Херсона лоукостер летал в Вену, Краков и Варшаву.

Напомним, латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение до конца февраля 2022 года приостановить ночные полеты в и из Украины. В то же время, авиакомпания продолжит выполнять дневные рейсы из Киева в Ригу и Вильнюс.

В то же время, Министерство инфраструктуры ведет переговоры с украинскими авиакомпаниями, чтобы те запустили дополнительные рейсы на маршруты, на которых иностранные авиакомпании их отменили.

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