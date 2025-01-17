Моторошна ДТП у Вінниці: водій Mercedes влетів у дівчат на "зебрі"

Моторошна ДТП у Вінниці! Водій елітного позашляховика Mercedes збив двох дівчат просто на пішохідному переході. Відповідне відео вже розлетілося соцмережами і шокувало всю країну. Дівчата відлетіли на декілька метрів асфальтом.

У якому стані постраждалі і що відомо про водія – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Подробиці про ДТП у Вінниці

Страшна аварія, від якої мурахи по шкірі. У Вінниці 22-річний водій елітного позашляховика Mercedes збив двох 19-річних дівчат, які йшли по нерегульованому пішохідному переходу. Сталося все пообіді 16 січня. Відповідне відео з'явилося у Мережі. На кадрах видно, як дівчата йдуть пішохідним переходом. Вони пропустили автобус, далі подивилися в інший бік, чи не їде машина, переконалися, що можна йти, і попрямували "зеброю". Їх пропустили бус і маршрутка, проте в останній момент між цими двома авто перед самою маршруткою вилетів Mercedes. Дівчата моторошно відлетіли на декілька метрів асфальтом.

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Судячи з цих відео, молодий водій елітного авто "шашкував" на дорозі. Суть полягає в тому, щоб на швидкості маневрувати в потоці машин, підрізаючи та обганяючи інших водіїв. Проте поки що це лише припущення у соцмережах. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Тим часом, у Мережі опублікували ймовірне фото водія.

Поліція – про аварію у Вінниці

Того ж дня у поліції Вінницької області повідомили, що затримали водія автомобіля Mercedes, який здійснив наїзд на двох дівчат у Вінниці. За інформацією правоохоронців, двоє дівчат віком по 19 років переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З тілесними ушкодженнями вони госпіталізовані до лікарні.

До обрання запобіжного заходу водій перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Слідчі готують матеріали для повідомлення затриманому про підозру, а також обрання йому запобіжного заходу:

"За цим фактом слідчим управлінням розпочато розслідування провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України".

Моторошна ДТП у Дніпрі

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Україну сколихнула новина про ще одну моторошну аварію. Сталося все у Дніпрі. Пізно ввечері 1 грудня автомобіль BMW влетів у Ford, який здійснював розворот. Внаслідок аварії загинула 10-річна дівчинка. Ще троє людей постраждали. Двох дітей віком 11 та 13 років відправили до лікарні у вкрай важкому стані.

Про аварію спершу повідомили у соціальних мережах. Трагедія сталася близько 19:45. У той час, як пишуть місцеві, світлофори не працювали через відключення світла, а на дорозі було темно. На перших фото і відео, які публікували з місця події, було видно розтрощений Ford, тіло дитини та постраждалого й вбитого горем чоловіка. А також номерний знак, який відлетів від BMW внаслідок удару. Сама автівка, за словами очевидців, відлетіла на 100 метрів після зіткнення.

Судове засідання

На судовому засіданні у справі смертельної ДТП адвокат підозрюваного попросив відкласти розгляд для ознайомлення з матеріалами справи. А захисник потерпілих висловив побоювання, що інший підозрюваний, неповнолітній пасажир BMW, може залишити територію України. Сам підозрюваний провину не визнав, а ще відмовився коментувати, чи він був за кермом.

Хто був за кермом?

У Мережі точилися дискусії – хто ж насправді був за кермом? Бо того ж дня, коли трапилась аварія, у Мережі знайшли ймовірного водія BMW за "елітним" номерним знаком авто з чотирма сімками. Молодий хлопець активно веде сторінку у TikTok. На ній публікує купу фото і відео, де фігурує та сама автівка. Демонструє розкішне життя, гроші, перегони набережною та жартує про те, що вже вчиняв ДТП.

У місцевих пабліках писали, що це – 17-річний Арсеній Бессонов. Юнак народився 2007 року та навіть не мав законного права сідати за кермо. Подейкують, нібито впливовий батько з кримінальними зв’язками покриває сина.

У Мережі навіть опублікували відео, де видно, як у центрі Дніпра 25 серпня 2024 року BMW збиває двох людей на переході і їде з місця події.

Однак 2 грудня у поліції Дніпра повідомили, що за кермом BMW перебував хлопець 2005 року народження. А хлопець 2007 року, про якого всі писали, нібито був пасажиром.

За попередньою інформацією, водій і пасажир BMW були тверезими. У Мережі також публікують інформацію про хлопця 2005 року народження, який, за даними поліції, був за кермом автівки.

Дві підозри

В Офісі генерального прокурора повідомили, що 19-річному хлопцю повідомили про підозру. За даними слідства, він перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем Ford. Слідчі також повідомили про підозру неповнолітньому пасажиру авто BMW. Його дії кваліфіковані за ч. 3 ст. 136 ККУ – ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі. За даними ЗМІ, йдеться про 19-річного Валерія Олещенка.

А вже 3 грудня перший заступник начальника Головного слідчого управління Сергій Пантелеєв під час брифінгу підтвердив, що моторошну аварію у Дніпрі скоїв повнолітній фігурант справи. Також стало відомо, що резонансну справу далі розслідуватиме Головне слідче управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора.

Він додав, що неповнолітньому пасажиру авто оголошена підозра за ст. 136 ККУ за ненадання необхідної допомоги постраждалим. Прокуратура підтримала клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Маршрут молодиків

Правоохоронці також повністю встановили маршрут молодиків до скоєння ДТП і після неї. Хлопці гнали дорогою і врізалися у Ford. А після дорожньо-транспортної пригоди водій Олещенко зник. Також з ним перебував уже знайомий нам з ТікТоку пасажир Бессонов. Їх не було близько години. І знаєте, куди вони ділись? Пішли до магазину! В той час, поки внаслідок ДТП помирала 10-річна дівчинка.

3 грудня підозрюваному у смертельній ДТП у Дніпрі обрали запобіжний захід – його взяли під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: МОТОРОШНА ДТП У ВІННИЦІ: водій Mercedes влетів у дівчат на "зебрі"!

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