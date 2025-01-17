Жуткое ДТП в Виннице: водитель Mercedes влетел в девушек на "зебре"

Жуткое ДТП в Виннице! Водитель элитного внедорожника Mercedes сбил двух девушек прямо на пешеходном переходе. Соответствующее видео уже разлетелось соцсетями и шокировало всю страну. Девушки отлетели на несколько метров по асфальту.

В каком состоянии пострадавшие и что известно о водителе – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Подробности о ДТП в Виннице

Страшная авария, от которой мурашки по коже. В Виннице 22-летний водитель элитного внедорожника Mercedes сбил двух 19-летних девушек, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. Произошло все после обеда 16 января. Соответствующее видео появилось в Сети. На кадрах видно, как девушки идут по пешеходному переходу. Они пропустили автобус, дальше посмотрели в другую сторону, не едет ли машина, убедились, что можно идти, и пошли по "зебре". Их пропустили бус и маршрутка, однако в последний момент между этими двумя авто перед самой маршруткой вылетел Mercedes. Девушки жутко отлетели на несколько метров по асфальту.

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Судя по этим видео, молодой водитель элитного авто "шашковал" на дороге. Суть состоит в том, чтобы на скорости маневрировать в потоке машин, подрезая и обгоняя других водителей. Однако пока это только предположение в соцсетях. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Между тем, в Сети опубликовали предполагаемое фото водителя.

Полиция – об аварии в Виннице

В тот же день в полиции Винницкой области сообщили, что задержали водителя автомобиля Mercedes, совершившего наезд на двух девушек в Виннице. По информации правоохранителей, две девушки в возрасте по 19 лет переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С телесными повреждениями они госпитализированы в больницу.

До избрания меры пресечения водитель будет находиться в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следователи готовят материалы для сообщения задержанному о подозрении, а также избрания ему меры пресечения:

"По этому факту следственным управлением начато расследование производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины".

Жуткое ДТП в Днепре

Напомним, что в конце 2024 года Украину всколыхнула новость о еще одной жуткой аварии. Произошло все в Днепре. Поздним вечером 1 декабря автомобиль BMW влетел в Ford, совершавший разворот. В результате аварии погибла 10-летняя девочка. Еще три человека пострадали. Двоих детей 11 и 13 лет отправили в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Об аварии сначала сообщили в социальных сетях. Трагедия произошла около 19:45. В то время, как пишут местные, светофоры не работали из-за отключения света, а на дороге было темно. На первых фото и видео, опубликованных с места происшествия, был виден разбитый Ford, тело ребенка и пострадавшего и убитого горем мужчины. А также номерной знак, отлетевший от BMW в результате удара. Сама машина, по словам очевидцев, отлетела на 100 метров после столкновения.

Судебное заседание

На судебном заседании по делу смертельного ДТП адвокат подозреваемого попросил отложить разбирательство для ознакомления с материалами дела. А защитник потерпевших выразил опасение, что другой подозреваемый, несовершеннолетний пассажир BMW, может покинуть территорию Украины. Сам подозреваемый вину не признал, а еще отказался комментировать, был ли он за рулем.

Кто был за рулем?

В Сети шли дискуссии – кто же на самом деле был за рулем? Ведь в тот же день, когда произошла авария, в Сети нашли вероятного водителя BMW по "элитному" номерному знаку авто с четырьмя семерками. Молодой парень активно ведет страницу в TikTok. На ней публикует кучу фото и видео, где фигурирует тот же автомобиль. Демонстрирует роскошную жизнь, деньги, гонки по набережной и шутит о том, что уже совершал ДТП.

В местных пабликах писали, что это 17-летний Арсений Бессонов. Юноша родился в 2007 году и даже не имел законного права садиться за руль. Поговаривают, что влиятельный отец с уголовными связями покрывает сына.

В Сети даже опубликовали видео, где видно, как в центре Днепра 25 августа 2024 года BMW сбивает двух человек на переходе и уезжает с места происшествия.

Однако 2 декабря в полиции Днепра сообщили, что за рулем BMW находился парень 2005 года рождения. А парень 2007 года, о котором все писали, якобы был пассажиром.

По предварительной информации, водитель и пассажир BMW были трезвыми. В Сети также публикуют информацию о парне 2005 года рождения, который, по данным полиции, был за рулем автомобиля.

Два подозрения

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 19-летнему парню сообщили о подозрении. По данным следствия, он превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем Ford. Следователи также сообщили о подозрении несовершеннолетнему пассажиру автомобиля BMW. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 136 УК – неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии. Ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. По данным СМИ, речь идет о 19-летнем Валерии Олещенко.

А уже 3 декабря первый заместитель начальника Главного следственного управления Сергей Пантелеев во время брифинга подтвердил, что жуткую аварию в Днепре совершил совершеннолетний фигурант дела. Также стало известно, что резонансное дело будет дальше расследовать Главное следственное управление Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Он добавил, что несовершеннолетнему пассажиру авто объявлено подозрение по ст. 136 УКУ за неоказание необходимой помощи пострадавшим. Прокуратура поддержала ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Маршрут парней

Правоохранители также полностью установили маршрут молодых людей до совершения ДТП и после него. Ребята гнали по дороге и врезались в Ford. А после дорожно-транспортного происшествия водитель Олещенко скрылся. Также с ним находился уже знакомый нам с ТикТока пассажир Бессонов. Их не было около часа. И знаете, куда они девались? Пошли в магазин! В то время, пока в результате ДТП умирала 10-летняя девочка.

3 декабря подозреваемому в смертельном ДТП в Днепре избрали меру пресечения – его взяли под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток.

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