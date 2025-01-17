Росіяни вдарили балістикою по Кривому Рогу: кількість загиблих зростає

Вдень 17 січня російські військові вдарили балістикою по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Внаслідок ракетної атаки кількість загиблих зросла до чотирьох.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"За інформацією на зараз (13:219 - Ред.) у Кривому Розі – четверо загиблих. Три жінки та чоловік. Троє людей постраждали - це 22-річна дівчина та чоловіки 34 і 56 років", - йдеться у повідомленні.

Він уточнив, що порненні перебувають у важкому стані. Лікарі надають необхідну допомогу.

За словами Лисака, внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Більш деталей чиновник не повідомив.

Зауважимо, що раніше керівник МВА Олександр Вілкул повідомляв, що відомо про трьох загиблих, а також трьох поранених. З його слів, загинули "цивільні люди, котрі просто були у дворі свого п'ятиповерхового будинку".

Як повідомлялося, під час повітряної тривоги у Кривому Розі сталися вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу ударів балістичним озброєнням.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували місто. Було пошкоджено навчальний заклад та житлову забудову.

Росіяни атакували Кривий Ріг

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