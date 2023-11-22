На Київщині відремонтували міст, під яким під час обстрілів ховались люди: відео

В Ірпені, на Київщині, відкрито новий автомобільний міст. Відома на весь світ переправа, яку в селищі Романівка було підірвано на початку повно-масштабного вторгнення. Вона стала прихистком для тисяч цивільних, що намагались евакуюватися з частково окупованого Ірпеня, постійно піддавалась обстрілам із боку росіян і тепер стане меморіальним комплексом.

Про це йдеться у сюжеті кореспондента ТСН Сергія Моргуна.

Після ремонту Ірпінський міст у селі Романівка від нині не має жодних обмежень на проїзд. Його знищили окупанти ще на початку повномасштабної війни.

Відновлений міст

Бої у Гостомелі тривали вже добу, відколи почалося вторгнення. Частина ірпінців виїхала напередодні, - частина сподівалися перечекати вдома, ще до кінця не усвідомлюючи масштабу загрози, каже місцева жителька Анна, яка теж не одразу поїхала.

"Ми виїжджали, то в нас не було вже ні вікон, ні дверей. Вони вже почали сильно бомбити. Страшно було", - згадує жінка.

У березні росіянам вдалося великими силами дійти до Бучі, Гостомеля, Ірпеня, останній зайняти частково. Тоді почались жорсткі обстріли. Люди почали їхати у бік розбитої переправи у Романівці. Під час обстрілів вони ховались під мостом.

Зруйнований міст

Торік у березні, через зруйнований міст у Романівці вдалося врятувати близько 40 тисяч людей. Тому це місце й прозвали - "дорогою життя". Тут було чимало і трагічного. Саме тому залишили стару частину мосту, аби невдовзі відкрити меморіал пам'яті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН 07:00 за 22 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, як Еліна Світоліна допомагає відновлювати пошкоджений будинок в Ірпені.

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