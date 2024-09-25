Нові подробиці атаки на Харків: момент удару потрапив на камери

ТСН.ua зібрав все, що відомо про черговий удар росіян по Харкову станом на 25 вересня.

Пряме влучання у багатоповерхівку, понад три десятки поранених і троє загиблих – з'явилися нові подробиці про атаку ворога по Харкову 24 вересня. Влучання КАБів зафіксували відразу в чотирьох районах міста. Руйнувань зазнали багатоповерхівки, приватні будинки та підприємства. Рятувальна операція триває. Що відомо про черговий удар росіян по Харкову станом на ранок 25 вересня – йдеться в ексклюзиві TSN.UA.

Атака на Харків

24 вересня Росія вкотре цинічно атакувала Харків просто посеред білого дня. На жаль, окупанти вдарили по житлових багатоповерхівках. Першим про наслідки ворожої атаки повідомив мер Харкова Ігор Терехов. У своєму телеграмі він написав, що росіяни вдарили по чотирьох адміністративних районах міста. Згодом посадовець уточнив, що керовані авіаційні бомби атакували дві житлові багатоповерхівки.

Понад три десятки осіб з різним ступенем тяжкості травм госпіталізовані до лікарень.

Ігор Терехов розповів, що у Київському районі міста в житловому будинку поверхи склалися з восьмого по третій. Він додав, що будинок, по якому прийшовся удар, вже був обстріляний на початку війни.

Терехов також повідомив, що, за попередньою інформацією, ворог випустив по житлових районах Харкова 8 ФАБ-250.

А згодом у поліції Харківської області повідомили, що у будинок у Київському районі міста влучив ФАБ-500. Внаслідок цього зруйновані п’ять поверхів. Під завалами опинилися мешканці будинку. Постраждали 24 людини, у тому числі 17-річна дівчина отримала гостру реакцію на стрес. Одна мешканка будинку померла у лікарні. Начальник поліції Харківщини Володимир Тимошко повідомив, що біля пошкодженого будинку розгорнуто роботу штабу поліції.

Тим часом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, що окупанти випустили по Харкову та його передмістю вісім КАБів з трьох літаків СУ-34 з району населеного пункту Строїтель Бєлгородської області Росії.

Реакція президента

На російський удар по Харкову відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що мішенями стали житловий будинок, хлібзавод та стадіон – "звичайне життя звичайних людей".

"Росія – терорист і щодня підтверджує це своїми власними діями, своїм вибором воювати й пробувати розширювати війну", – наголосив глава держави.

Він зауважив, що на Генеральній Асамблеї ООН багато говорять про колективні зусилля заради безпеки та майбутнього, але треба "просто зупинити терор", щоб були безпека, майбутнє, а Росія припинила цю свою злочинну й неспровоковану агресію, яка порушує всі глобальні правила.

Реакція омбудсмена

На черговий російський теракт у Харкові відреагував і омбудсмен Дмитро Лубінець.

“Росія безкарно тероризує Харківщину. Житловий район міста Харків — цілеспрямований удар по житловому будинку. Попередньо відомо про трьох загиблих та шестеро постраждалих. Жертвами агресора стають звичайні цивільні українці! Кожен такий випадок — це злочин. Вони всі мають бути належно зафіксовані, а винні — покарані! Звертаю увагу міжнародної спільноти на це", – зазначив Лубінець

Ввечері 24 вересня Ігор Терехов підбив підсумки чергового страшного дня.

“Вдень Росія атакувала керованими авіабомбами одразу чотири райони Харкова – Немишлянський, Київський, Салтівський та Шевченківський. Внаслідок цих обстрілів загинуло троє мирних жителів міста: мешканка багатоповерхівки на Північній Салтівці, працівниця хлібозаводу і перехожий, який просто стояв біля футбольного стадіону. Понад три десятки осіб з різним ступенем тяжкості травм госпіталізовані до лікарень. І жертв було б ще більше, але, на щастя, частина ворожих бомб влучила у відкриту місцевість. Це вже третє пряме влучання у багатоповерховий житловий будинок у Харкові за останні два тижні. Загалом же з початку вересня маємо 266 пошкоджених будинків, включно з приватним сектором".

Вранці 25 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок обстрілу Харкова 24 вересня 36 людей постраждали, четверо — загинули. Госпіталізовано 17, з них 4 — важкі. Іншим допомога надана амбулаторно.

Команда ТСН.ua висловлює щирі співчуття родинам загиблих та бажаємо скорішого одужання постраждалим.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НОВІ ПОДРОБИЦІ АТАКИ НА ХАРКІВ: МОМЕНТ УДАРУ ПОТРАПИВ НА КАМЕРИ

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