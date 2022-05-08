Обійти санкції: Путін формує "економічний СРСР"

Путінський режим робить все можливе, аби уникнути руйнівних наслідків санкцій Заходу.

На базі країн так званого ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку. — Ред.) Кремль намагається сформувати власну економічну зону та уникнути наслідків санаційних обмежень.

Про це в ефірі "Нічної варти" розповів ведучий 1+1 Євген Плінський.

"На території Вірменії, Казахстану та Грузії росіяни реєструють компанії, через які здійснюватимуть закупівлі для подальшого постачання на свою територію", — каже журналіст.

Лише у Вірменії зареєстровано 113 нових російських ІТ-компаній, де працює 85 тисяч працівників.

"Путін створює новий економічний простір навколо себе ресурсом країн ОДКБ. Він змушує економіки цих держав працювати і відпрацьовувати санкційну політику світу проти Росії", — заявив Плінський.

Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов стверджує, що метою Росії є доведення сусідніх країн до стану "псевдосуверенітетності".

"Це коли країна має права на внутрішню політику, але не має ресурсів контролювати зовнішню політику, армію і апарат контролювати внутрішню політику своєї держави. У такому стані наразі перебуває Білорусь", — пояснив Милованов

Більш детально про ефективність санкцій проти Росії дивіться в повній версії ефіру "Нічної Варти" на 1+1.

Що таке ОДКБ

Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) – військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається показати ОДКБ як альтернативу НАТО.