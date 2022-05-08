Обійти санкції: Путін формує "економічний СРСР"

Путінський режим робить все можливе, аби уникнути руйнівних наслідків санкцій Заходу.
На базі країн так званого ОДКБ (Організація договору про колективну безпеку. — Ред.) Кремль намагається сформувати власну економічну зону та уникнути наслідків санаційних обмежень.
Про це в ефірі "Нічної варти" розповів ведучий 1+1 Євген Плінський.
"На території Вірменії, Казахстану та Грузії росіяни реєструють компанії, через які здійснюватимуть закупівлі для подальшого постачання на свою територію", — каже журналіст.
Лише у Вірменії зареєстровано 113 нових російських ІТ-компаній, де працює 85 тисяч працівників.
"Путін створює новий економічний простір навколо себе ресурсом країн ОДКБ. Він змушує економіки цих держав працювати і відпрацьовувати санкційну політику світу проти Росії", — заявив Плінський.
Президент Київської школи економіки Тимофій Милованов стверджує, що метою Росії є доведення сусідніх країн до стану "псевдосуверенітетності".
"Це коли країна має права на внутрішню політику, але не має ресурсів контролювати зовнішню політику, армію і апарат контролювати внутрішню політику своєї держави. У такому стані наразі перебуває Білорусь", — пояснив Милованов
Більш детально про ефективність санкцій проти Росії дивіться в повній версії ефіру "Нічної Варти" на 1+1.
Що таке ОДКБ
Організація договору колективної безпеки (ОДКБ) – військово-політична організація, до складу якої входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан. Кремль намагається показати ОДКБ як альтернативу НАТО.
Нагадаємо, що Путін благав країни ОДКБ надати Росії живу силу для продовження війни в Україні.
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