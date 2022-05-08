Обойти санкции: Путин формирует "экономический СССР"

Путинский режим делает все возможное для избежания разрушительных последствий санкций Запада.

На базе стран так называемого ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности. — Ред.) Кремль пытается сформировать собственную экономическую зону и избежать последствий санационных ограничений.

Об этом в эфире "Ночной стражи" рассказал ведущий 1+1 Евгений Плинский.

"На территории Армении, Казахстана и Грузии россияне регистрируют компании, через которые будут производить закупки для дальнейшей поставки на свою территорию", — говорит журналист.

Только в Армении зарегистрировано 113 новых российских іТ-компаний, где работает 85 тысяч человек.

"Путин создает новое экономическое пространство вокруг себя ресурсом стран ОДКБ. Он вынуждает экономики этих государств работать и отрабатывать санкционную политику мира против России", — заявил Плинский.

Президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов утверждает, что целью России является доведение соседних стран до состояния "псевдосуверенитетности".

"Это когда страна имеет право на внутреннюю политику, но не имеет ресурсов контролировать внешнюю политику, армию и аппарат контролировать внутреннюю политику своего государства. В таком состоянии находится Беларусь", — пояснил Милованов.

Более подробно об эффективности санкций против России смотрите в полной версии эфира программы "Нічна варта" на 1+1.

Что такое ОДКБ

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан. Кремль пытается показать ОДКБ как альтернативу НАТО.