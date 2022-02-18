Подолати наслідки стресу допомагає сміх: як підняти собі настрій

Коли людина сміється, мозок працює продуктивніше і готовий засвоювати більше інформації.

У час, коли навколо переважно невтішні новини, від яких часом охоплює відчай, покращити настрій, а заразом зміцнити організм, поліпшити мозкову активність і нівелювати негативні наслідки стресу допоможе звичайний сміх. Щира усмішка, як відомо, також допомагає людям порозумітися з іншими та знайти друзів.

Про те, як підняти собі настрій, йдеться 18 лютого в сюжеті ТСН.19:30.

Акторка Олена Іллєнко точно знає, що робити, коли на душі важко, а на сцені потрібно світитися від щастя. Для цього існують спеціальні артистичні вправи, дієвість яких легко перевірити. Можна уявити, що на лобі є певна точка, якою треба подумки торкнутися стіни — і відштовхнутися від неї. Інший спосіб — максимально видихнути перед тим, як змусити себе розреготатися.

Перед виставою Олена та її колеги по театру також піднімають настрій не лише власний, але й колективний - стають у коло та розслабляють усі м’язи.

Нейрохірург Олександр Сторожук наочно продемонстрував, що відбувається в мозку, коли ми в доброму гуморі, фіксуючи спеціальним приладом активність нейронів — у розслабленому стані та під час сміху. Виявляється, коли людина сміється, мозок працює продуктивніше і готовий засвоювати більше інформації.

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Доведено, що сміх сприяє поліпшенню пам’яті. Також - зміцнюється імунна система і організм активніше протистоїть вірусам. Гормони щастя - дають знеболювальний ефект та нівелюють стреси. Під час сміху тренуються також різні групи м’язів.

Однак, для сміху теж потрібно мати міру. "Якщо сміх триватиме не 5 хвилин, а цілих 20, це може викликати виснаження. Після цього в людини буде сонливість, млявість та втома”, - попереджає Олександр.

Віталій Самойленко, фірма якого займається штучною ароматизацією приміщень, впевнений: секрет гарного настрою криється насамперед у приємних ароматах. Його робота полягає в тому, щоб за допомогою запахів підняти клієнтам настрій та апетит, а закладам збільшити продажі.

За словами фахівця, гарантовано покращать настрій та приведуть в тонус запахи хлібної випічки та деякі ефірні олії, до прикладу — неролі, який добувають із квітів дерева гіркого апельсину. Його аромат стимулює виробництво в організмі серотоніну. Поліпшить настрій запах інших цитрусових та м’яти.

У киянки Світлани - свої “антидепресанти” — домашні улюбленці загальною вагою 50 кілограмів - мейнкун Саня, норвезький лісний кіт Сєня та золотистий ретрівер Мафін.

Із собакою вона багато гуляє надворі, тож піддаватися депресії ніколи. А коти - труться, муркочуть і нявкають, розвіюючи дратівливість.

Утім, Світлана не забуває: хвостатим антистресам теж потрібні гормони щастя. Тож постійно балує їх своєю увагою, обіймами ну і, звісно ж, чимось смачненьким.

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