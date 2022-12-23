Поляк і колишній школяр: у Рівному відспівали одразу двох оборонців України

Вони не були знайомі, мають різну національність, але обидва віддали життя за Україну.

Жовто-синій та біло-червоний прапори разом майоріли на Майдані Незалежності у Рівному, де прощалися із 33-річним поляком Кшиштофом Тифелем та 20-річним Богданом Дзедзелею. Вони ніколи не бачились, виросли у різних країнах, але обидва любили Україну та боролися за її волю, йдеться в ТСН.

На рівненському Майдані Незалежності прощалися ще з вчорашнім школярем 20-річним Богданом Дзедзелею та польським скаутом 33-річним Кшиштофом Тифелем. У кожного з них своя історія життя. "Він поляк за національністю, але з великим серцем українця", - кажуть побратими.

Кшиштоф з іншими іноземцями приїхав навчати наших захисників тактиці ведення бою. "Він в Польщі був скаутом, він казав, що одного дня він прокинувся, подивився у дзеркало і зрозумів, що не може отак от сидіти і нічого не робити", - переповідає подруга.

"Кшиштоф пішов за покликом серця, він не мусив того робити. Його не цікавили гроші, він тут був за свої гроші. Купував амуніцію", - розповідає друг-волонтер.

Також читайте Село поблизу Кривого Рогу стало прихистком для втікачів від війни: історії людей жахають

Він не міг спокійно дивитися на звірства росіян в Україні, кажуть його друзі. Усвідомлюють, Україні треба допомога зупинити агресора. “Польща, Литва, Латвія – вони усі в небезпеці. Путін як Гітлер, він і Польщу хотів до Росії, але так не буде”, - додає друг.

Кшиштоф вирішив, що його місце на полі бою разом з його учнями. “Поляки по правді проявили себе як братський народ, ось хто для нас справді братський народ”, - наголошує міський голова Рівного Олександр Третяк.

Захищати Україну своїм покликанням вважав і 20-річний Богдан Дзедзеля. Свій першиий контракт зі збройними силами він підписав фактично одразу після школи - у 18.

Востаннє, кажуть однокласники, з мамою він виходив на зв’язок в середині березня. Вважався зниклим безвісти. Всі до останнього сподівалися, що живий. “Ми як дізнались, що його знайшли… ми надіялись, що він живий, може в полоні, чи де, ну, ми ніяк не могли уявити, що його вбили”, - каже однокласниця Яна.

Нині з обома прощаються у Рівному під синьо-жовтим та біло-червоним прапорами. Службу правлять разом православні та католицькі священики. За Україну Богдан загинув на Миколаївщині, Кшиштоф поліг на сході.

Для Богдана Рівне – місто рідне. Для Кшиштофа воно теж стало рідним, тут виконують його останню волю. “Поховати його в Рівному. Він любив Рівне. Він у вільний час вони ходили пішки з одного кінця в другий кінець міста”, - розповідає кірувник підрозділу Іван Пантюх.

Богдана та частину праху Кшиштофа поховали на Алеї слави у Рівному. А частину батьки повезли додому - до Польщі.

Читайте також:

Олень, що навідується до села на Рівненщині, став зіркою Мережі: ТСН з'ясувала подробиці з життя Бориса

"Олексійович" допоміг: аеророзвідники розповіли подробиці знищення російського гелікоптера "Алігатор"

Росіяни знищують Херсон запальними снарядами: один з обстрілів бачила знімальна група ТСН