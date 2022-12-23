Гарбузові млинці: чудова ідея для сніданку

Гарбуз вважається одним із найсмачніших і корисних овочів. Щоб гарбузові млинці вийшли ароматнішими, в них можна додати ванілін або корицю.

Цей рецепт припаде до смаку навіть найдосвідченішим гурманам. Пишні, золотаві млинці виходять солодкими та обов'язково сподобаються дітям. Така випічка виходить завжди яскравою та соковитою.

Інгредієнти:

гарбуз – 300 гр;

борошно – 300 гр;

яйце – 3шт;

молоко – 300 мл;

вода – 300 мл + 100 мл (для варіння гарбуза);

олія рослинна – 50 мл;

цукор – 100 гр;

сіль — щіпка;

Приготування:

Гарбуз наріжте шматочками, залийте водою (100 мл) і варіть 15 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким. Викладіть гарбуз у миску. Додайте сіль, яйця, цукор, молоко, воду, олію. Збийте всю масу блендером, потім додайте борошно, що просіює, і добре перемішайте віночком, щоб не було грудочок.

Дайте тісту постояти 20-30 хвилин.

На добре розігріту сковороду, змащену маслом, налийте трохи тіста, розподіліть по всій поверхні і випікайте на середньому вогні. Коли тісто зверху припинить бути рідким, переверніть млинець на інший бік.

Поради:

Кількість цукру коригуйте на свій смак.

У млинці можна додати ванілін або корицю.

Подавати млинці з гарбуза можна зі сметаною, будь-яким варенням чи медом.

Молоко використовуйте будь-якої жирності.

Інгредієнти мають бути кімнатної температури.

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