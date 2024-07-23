Помер після візиту до ТЦК: продовження скандалу в Одесі

В одному з терцентрів міста опинився чоловік з епілепсією, якому стало зле. Пізніше його непритомного забрали медики. Через деякий час з'ясувалося, що чоловік помер у лікарні. У поліції вже зробили заяву, а от представники ТЦК поки що мовчать.

Усі деталі трагічного інциденту розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.UA.

Помер після візиту до ТЦК

В Одесі у лікарні помер чоловік, якого напередодні, 18 липня, госпіталізували із Суворовського районного ТЦК з травмою голови. Про це повідомило видання “Думська”. Видання пише, що У лікарні потерпілому діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та епілепсію.

Нагадаємо, що на відео, опублікованому раніше в мережі, видно, як чоловіка з травмами голови приводять до тями чоловіки у військовій формі. Події відбуваються на внутрішній території військкомату. Авторка відео наголосила, що військові забрали її родича, попри важкий діагноз. Про це повідомляють користувачі соцмереж. На відео видно, що одному з чоловіків, яких забрали співробітники ТЦК, стало погано — він сидить на лавці, а військові намагаються при вести його до притомності. Водночас авторка стверджує, що одесит — її родич, а до ТЦК та СП забрали його з дому.

Потім військові заборонили жінці знімати відео та загородили отвір у заборі, пригрозивши поліцією. До входу до ТЦК та СП пізніше підійшла ще одна одеситка — ймовірно, мати одного з призовників, якого щойно привели в установу.

Також на відео чути розмову двох жінок, ймовірно родичів яких забрали до ТЦК та СП. Виявилось, що один з них — хильнув зайвого та чомусь опинився на вулиці під час комендантської години. Інша жінка розповідає, що його родича забрали з дому. Ба більше, він сам відчинив двері.

Зрештою, чоловіку у якого ймовірно стався приступ епілепсії стало настільки зле, що він знепритомнів. На місце приїхала карета швидкої допомоги, чоловіка забрали медики до лікарні. Як з’ясувалося пізніше, цей чоловік помер у медзакладі.

У лікарні потерпілому діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій мозку та епілепсію. У поліції "Думській" підтвердили смерть чоловіка. Правоохоронці кваліфікували подію за статтею 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство (з позначкою "нещасний випадок"). А реакції ТЦК досі немає.

Смерті після відвідин ТЦК

Нагадаю, що це не перший випадок, коли людина помирає після візиту до ТЦК. Так взимку у Тернопільській області помер чоловік, який знепритомнів у ТЦК. За два дні до смерті чоловік прибув до ТЦК для звірки військово-облікових документів та проходження військово-лікарської комісії. Через алкогольну інтоксикацію медкомісію не проходив. Згодом, коли чоловік знову прийшов до ТЦК, його стан здоров’я різко погіршився – почалися судоми. У поліції повідомили, що за попередніми даними, медики констатували смерть, причиною якої стала черепно-мозкова травма через те, що чоловік впав на землю і вдарився головою. Але нічого підозрілого поліція не виявила.

Як виявилось, чоловік хворів на епілепсію, але чомусь вчасно не отримав відповідної медичної допомоги, коли в нього почалися судоми. Правоохоронці зареєстрували кримінальне провадження за фактом ймовірного перевищення військовослужбовцями влади чи службових повноважень.

Ще один трагічний випадок трапився 9-го лютого 2024 року у Тернополі. Там помер Микола Ірзайкін. 1-го лютого його направили до навчального центру ТЦК, а через 8 днів людини не стало. Тернопільський обласний центр комплектування та соціальної підтримки так прокоментував смерть військовозобов'язаного.

Ще один схожий інцидент, який трапився в Одеській області, шокував суспільство. Чоловік з епілепсією помер у перший день служби. Про це повідомляв уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Деталі цієї справи просто шокують. Як виявилося, чоловіка мобілізували ще у серпні 2023го. Він пройшов медкомісію й одразу опинився у військовій частині, де йому стало зле – сталось декілька епілептичних нападів, після чого чоловік помер. І все це у перший день після мобілізації. У мережі почали натякати на незаконні дії ТЦК у цій справі.

Після таких заяв питань виникає ще більше. Чому ТЦК мобілізують людей з епілепсією та хворим серцем, як лікарі на ВЛК могли визнати цих чоловіків придатними до служби? Невже не бачили проблем зі дздоров’ям та, що саме призвело до того, що у чоловіків траплялись напади та не витримувало серце? Але ці запитання, поки що, залишаються без відповідей.

Нагадаємо, в Україні почнуть штрафувати тих військовозобов’язаних, хто не оновив свої військово-облікові дані. Про це говорять українські юристи.

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