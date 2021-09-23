Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували і чому посварилися нардепи

Рада ухвалила закон про олігархів: як голосували і чому посварилися нардепи

Не підтримали так званий закон про олігархів нардепи від "ОПЗЖ", "ЄС" і "Батьківщини".

Обмеження влади олігархів: депутати ухвалили закон президента Зеленського про деолігархізацію. Він встановлює критерії, кого вважати олігархом та спрямований на обмеження їхнього впливу на політику. Перелік олігархів має скласти Рада нацбезпеки та оборони, очолювана президентом України.

Закон спричинив бурхливу дискусію в парламенті, мало не дійшло до бійки, про це йдеться в сюжеті ТСН.16:45.

Сьогодні Верховна Рада, де щільність олігархів на квадратний метр площі найвища, ухвалила антиолігархічний закон. У фракції "ЄС" під критерії закону потрапляє Петро Порошенко, що може істотно зіпсувати його політичне реноме. В "ОПЗЖ" кандидати на потрапляння до майбутнього реєстру олігархів - Медведчук, Льовочкін і Столар.

Саме ці дві фракції, а ще "Батьківщина", найбільше критикували закон та вимагали розгляду за повною процедурою. Понад тисяча правок, поданих до нього, означала, що розгляд може затягнутись навіть на кілька днів.

"Просперечались пів дня та зрештою всі, крім "ЄС" та "ОПЗЖ" погодились на розгляд за скороченою процедурою, тобто без розгляду в залі поправок, які раніше відхилив профільний комітет. Антиолігархічний закон ухвалили силами "Слуг народу", груп "За майбутнє" і "Довіра" та половини фракції "Голос", - прокоментував голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики і нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Закон насправді не містить якихось каральних норм, а лише загрожує багатим та впливовим певними репутаційними втратами та виписує певні обмеження. Приміром, забороняє їм брати участь в приватизації. Та в опозиції кажуть, що головне завдання, яке переслідували у Зеленського, обмежити вплив конкуруючих політичних сил на медіа. Решта - лише декорації.

"Слуги народу" запевняють, що це лише початок і обіцяють згодом розширити обмеження впливу олігархів через антимонопольне законодавство та врегулювання лобізму. Чи буде ухвалений сьогодні закон ефективним стане зрозуміло вже за півроку, коли він набере чинності.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський коментуючи, ухвалений закон про олігархів, сказав, що він дає Україні історичний шанс на побудову цивілізованих і чистих відносин між великим бізнесом і державою.

А секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що своїм голосування у Верховній Раді за так званий закон про олігархів народні депутати обрали для України майбутнє без кланово-олігархічної системи.

Новини України: Верховна Рада ухвалила закон про олігархів

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