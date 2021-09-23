Рада приняла закон об олигархах: как голосовали и почему поссорились нардепы

Рада приняла закон об олигархах: как голосовали и почему поссорились нардепы

Не поддержали так называемый закон об олигархах нардепы от "ОПЗЖ", "ЕС" и "Батькивщины".

Ограничение власти олигархов: депутаты приняли закон президента Зеленского о деолигархизации. Он устанавливает критерии, кого считать олигархом и направлен на ограничение их влияния на политику. Перечень олигархов должен составить Совет нацбезопасности и обороны, возглавляемый президентом Украины.

Закон вызвал бурную дискуссию в парламенте, чуть не дошло до драки, об этом говорится в сюжете ТСН.16:45.

Сегодня Верховная Рада, где плотность олигархов на квадратный метр площади самая высокая, приняла антиолигархический закон. Во фракции "ЕС" под критерии закона попадает Петр Порошенко, который может существенно испортить его политическое реноме. В "ОПЗЖ" кандидаты на попадание в будущего реестра олигархов — Медведчук, Левочкин и Столар.

Именно эти две фракции, а еще "Батькивщина", больше всего критиковали закон и требовали рассмотрения по полной процедуре. Более тысячи поправок, поданных к нему, означала, что разбирательство может затянуться даже на несколько дней.

"Проспорили пол дня и в конце концов все, кроме" ЕС "и" ОПЗЖ "согласились на рассмотрение по сокращенной процедуре, то есть без рассмотрения в зале поправок, которые ранее отклонил профильный комитет. Антиолигархический закон приняли силами "Слуг народа", групп "За будущее" и Доверие" и половины фракции "Голос", — прокомментировал председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и нардеп от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

Закон на самом деле не содержит каких карательных норм, а только угрожает богатым и влиятельным определенными репутационными потерями и выписывает определенные ограничения. К примеру, запрещает им участвовать в приватизации. И в оппозиции говорят, что главное задание, которое преследовали в Зеленского, ограничить влияние конкурирующих политических сил на медиа. Остальные — лишь декорации.

"Слуги народа" уверяют, что это только начало и обещают впоследствии расширить ограничения влияния олигархов через антимонопольное законодательство и урегулирования лоббизма. Будет ли принятые сегодня закон эффективным станет ясно уже через полгода, когда он вступит в силу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский комментируя, принят закон об олигархах, сказал, что он дает Украине исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.

А секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что своим голосованием в Верховной Раде за так называемый закон об олигархах народные депутаты избрали для Украины будущее без кланово-олигархической системы.

Новости Украины: Верховная Рада приняла закон об олигархах

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