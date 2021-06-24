Ремонт на Бориспільській трасі під Києвом: відкрито чотири смуги замість восьми (відео)

Ремонт на Бориспільській трасі під Києвом: відкрито чотири смуги замість восьми (відео)

Зараз рух цією трасою вільний, але згодом заторів не уникнути.

Ремонт на Бориспільській трасі під Києвом. Дорогу перекрили наполовину - шляховики працюють на чотирьох смугах, які ведуть від Києва у бік аеропорту "Бориспіль".

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 24 червня.

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Автівки пускають іншою половиною траси.

Як зазначила журналістка ТСН Інна Лебеденко, ця траса одна з найкращих в Україні, але востаннє ремонт тут робили 17 років тому.

На Бориспільській трасі має з'явитися нове дорожнє покриття, розмітка, сучасне освітлення.

Ремонт триватиме до 20 серпня. Це варто враховувати і виїжджати заздалегідь, бо замість восьми смуг, відкрито чотири.

Є варіант об'їзду: поблизу Броварів є об'їзна дорога. Але цей варіант не виграшний, бо трафік там не менш завантажений.

Найоптимальнішим за часом варіантом для тих, хто прямує з Києва до аеропорту "Бориспіль", є експрес-потяг. Він вирушає з Центрального залізничного вокзалу в Києві.

Нагадаємо, від учора, 22 серпня, обмежили рух до аеропорту "Бориспіль" через ремонт 17 км дороги від Києва до Борисполя.

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