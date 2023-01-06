Росіяни створили під Бахмутом і Соледаром конвеєр смерті для свого війська

На Донеччині під Бахмутом і Соледаром окупанти кидають мобілізованих на забій. Їх нищать наші бійці з 10 гірсько-штурмової усім своїм озброєнням від артилерії до дронів. Число хвиль потроху зменшуються, окупанти вкопуються не ризикуючи вже з суцільними штурмами, після яких посадки завалені тілами, йдеться в ТСН.

Хлопці тут роблять бомби для дронів з підручних засобів та боєприпасів, з власного досвіду та з порад в Інтернеті, а ще на 3D-принтері. “Зараз це досить ефективно, бо ВОГ-17 це не важка арта, не 152-міліметри, а 30 мм, яких можна зробити багато на коптері. Це не займає часу - одним таким “вогом” група з 5 чоловік робиться трьохсотими, не завжди вбиває, але ранить, коли ворог трьохсотий він вже не боєздатний”,- каже боєць Елвіс.

Окупанти вкопались у посадки і їх доводиться вибивати звідти. “Ми швидко заскочили в окопи і факт неочікуваності, вони не зрозуміли, що ми вже тут”, - додають бійці

Також читайте До Білорусі за день прибуло ще три ешелони з російською технікою: що відомо

Кожний штурм - це дорога до смерті. Володимир на позивний “Журналіст” пройшов Майдан і АТО, тепер тут разом з побратимами на своєму “жужику” вивозить поранених. “Найскладніше для кожного воїна - це втрачати своїх друзів з яким ти вчора пив чай, спілкувався, сміявся, а на другий день його немає, це найважче”, - каже він.

Окупанти кидають все більше мобілізованих і вагнерівців, аби втримати вже зайняті рубежі, йдуть групами і хвилями. “Тактика - 40 років вони не шкодують свій особовий склад і не шкодували ніде, на тих напрямках, де ми воювали не шкодують взагалі. Одна група йде, кладемо, друга… Поки не починають тікати”, - зазначає боєць “Геринг”.

Скільки вже перемололи росіян військові не може порахувати - лік йде на сотні, якщо не на тисячі. Трупами закидані усі посадки навпроти. “В мене немає таких днів, коли немає контакту з противником. На тиждень три-чотири атаки на день, активно противник проявляє або зранку, або після обіду”, - розповідають хлопці.

Усі посадки і їхні і наші побиті скалками, усі поля довкола у вирвах і металі від ракет і снарядів. Скільки тонн осколків тут довкола навіть уявити важко. Війна тут в усіх калібрах - від мін до важких снарядів і ракет. Під зливою цього російського металу наші стоять ще й контратакуют, стоять на смерть за рідних і близьких, які за спинами, і за Україну.

Читайте також:

"Лукашенко продовжує певну гру": нардеп оцінив загрозу з Білорусі та розповів про страх диктатора

Хотів показати, що між РФ і Україною є щось спільне: експерт розповів, для чого Путіну "перемир'я"

"Ймовірно, планують атакувати церкву": експерти про причини оголошення Путіним "перемир'я"