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До Білорусі за день прибуло ще три ешелони з російською технікою: що відомо

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Час на прочитання
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До Білорусі за день прибуло ще три ешелони з російською технікою: що відомо

Протягом дня 6 січня до Білорусі з Росії прибуло три ешелони з технікою збройних сил РФ.

Серед російської техніки, яка прибула до Білорусі, помітили Урали, Камази, БТРи, бензовози, а також вагони з особовим складом.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс Беларускі Гаюн.

Так, о 07:30 6 січня на залізничну станцію Полонка (Барановичський р-н, Брестська обл.) прибув ешелон, в якому було приблизно 30 вагонів-платформ з колісною технікою, 4 криті вагони та 2 пасажирські вагони з особовим складом. Серед техніки помічено Урали, Камази, БТРи, бензовози.

Беларускі Гаюн зауважив, що цей ешелон виїхав ще 3 січня о 14:50 із залізничної станції Кантемирівка (Воронезька обл., РФ), яка розташовується на прикордонні з Луганською областю України.

Варто зазначити, що в місті Богучар Воронезької області дислокуються 262 бази зберігання та ремонту військової техніки (танкова), а також одна окрема танкова бригада (створена 2015 року). Відстань від Богучара до станції Кантемирівка становить близько 60 км. Можна припустити, що Росія:

  1. перекидає частину своїх підрозділів від кордону з Україною до РБ,
  2. або йдеться про перекидання інших підрозділів ЗС РФ на територію РБ.

Крім того, також відомо, що вранці 6 січня на залізничну станцію Слонім (Гродненська обл., Білорусь) прибув ще один ешелон з технікою ЗС РФ, у складі було приблизно 27 вагонів-платформ з колісною та гусеничною технікою.

Крім того, було помічено і 3-й ешелон. За інформацією моніторингово ресурсу, він прибув до Барановичів. Серед техніки було помічено приблизно 43 одиниці КамАЗів і Уралів, БАЗ-6306, 5 бензовозів, 2 зенітні установки ЗУ-23-2, польові кухні та бочки для води. На багатьох вантажівках є розпізнавальний символ "Z".

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Дата публікації
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