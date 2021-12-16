Карантинні зони в Україні: які сертифікати слід мати, а для кого свята пройдуть з обмеженнями

Карантинні зони в Україні: які сертифікати слід мати, а для кого свята пройдуть з обмеженнями

У кожному регіоні України, залежно від рівня епідемічної небезпеки, карантинні обмеження відрізняються і діють різні правила.

Від 15 грудня Уряд офіційно продовжив адаптивний карантин в Україні щонайменше до 31 березня 2022 року. Це означає, що новорічні та різдвяні свята минуть з урахуванням карантинних обмежень.

ТСН.ua розібралися, які обмеження чекають на українців, що буде дозволено і заборонено та куди можна піти з "жовтим" сертифікатом вакцинації.

Що таке адаптивний карантин

Адаптивний карантин передбачає запровадження заходів з метою обмежити розповсюдження хвороби COVID-19. У кожному регіоні України, залежно від рівня епідемічної небезпеки, карантинні обмеження відрізняються і діють різні правила. Відтак, наразі в Україні існує чотири рівні небезпеки: зелений, жовтий, помаранчевий та червоний.

"Зелена" зона

"Зелений" рівень епідемічної небезпеки є найнижчим і найбільш безпечним. Він передбачає лише носіння масок у громадських місцях (будівлях, транспорті тощо) та дотримання фізичної дистанції 1,5 метри.

"Жовта зона"

Жовтий рівень епідемнебезпеки так само, як і зелений, передбачає носіння масок та дотримання дистанції у півтора метри. Проте у "жовтих" регіонах громадяни стикаються з низкою заборон і обмежень.

За жовтого рівня епідемнебезпеки заборонено:

проведення масових заходів за участю більш як 1 особи на 4 кв. м площі будівлі або території,

заповненість кінозалів та залів інших закладів культури понад 50% місць,

заповненість спортзалів і фітнес-центрів не більше ніж 1 особа на 10 кв. метрів тощо;

Заклади освіти працюють за такими умовами:

дитячі садки та 1-4 класи шкіл працюють стаціонарно,

5-12 класи шкіл та інші заклади освіти вимагають особливих умов: для роботи у звичному режимі 100% персоналу закладу освіти мають бути щепленими хоча б одною дозою вакцини проти COVID-19.

Водночас карантинні обмеження знімаються з тих осіб, що мають принаймні один із зазначених нижче документів:

"жовтий" COVID-сертифікат, що передбачає наявність принаймні однієї дози вакцини, або паперову довідку 063-О;

"зелений" COVID-сертифікат (чинний протягом року);

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію (чинне протягом року);

іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які визнані ВООЗ (чинний протягом року);

негативний результат ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена (чинний 72 години).

сертифікат про одужання від COVID-19 (чинний 105 днів із дати встановлення діагнозу).

Слід зазначити, що від листопада термін дії "жовтого" сертифікату становить 30 днів, а не 120 днів, як було раніше.

Всесвітня організація охорони здоров’я визнає такі вакцини:

Pfizer / BioNTech;

COVISHIELD та AstraZeneca;

Janssen від компанії Johnson & Johnson;

Moderna;

Sinopharm;

Sinovac-CoronaVac;

Bharat Biotech BBV152 COVAXIN.

"Помаранчева" зона

У МОЗ зазначають, що "помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та "визначається сигнальним про наближення регіону до "червоної" зони".

Він визначається автоматично, коли буде спостерігатися перевищення показників завантаженості ліжок у лікарнях, кількість тестувань на ковід, рівень госпіталізації тощо.

За "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть самостійно вводити додаткові обмеження.

"Червона" зона

"Червоний" рівень епідемічної небезпеки є найвищим. Він передбачає найбільш суворі обмеження.

Забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Слід зазначити, що вказані обмеження не діють в тому випадку, коли 100% співробітників (або організаторів) та відвідувачів закладів (або заходів) мають:

"зелений" сертифікати вакцинації, тобто повний курс (дві дози) щеплень ("жовтий" сертифікат з однією дозою не є чинним в такому разі);

негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на антиген, який дійсний протягом 72 годин;

сертифікат про одужання від COVID-19.

У МОЗ зазначають, що робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів на всіх рівнях епідемічної небезпеки не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил (носіння маски та дотримання дистанції).

Так само, як і при "помаранчевому" рівні, місцева влада "червоної" зони може ухвалювати додаткові заходи щодо посилення протиепідемічних правил в регіоні.

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