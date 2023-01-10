Січневий фронт: військовий експерт назвав три гарячих точки, які будуть в центрі уваги

У найближчі два тижні - місяць наша увага буде в основному прикута до району Бахмута, Кремінної, а також варто уважно спостерігати за півднем.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua повідомив військовий експерт Сергій Грабський.

"До кінця січня найжвавішою буде частина нашого наступу під Кремінною, тому що там, я вважаю, ми маємо успіхи та створюємо серйозні передумови для розвитку атаки. Разом з тим буде продовжуватися підготовка для проведення наступу на півдні, тому що там противник, усвідомлюючи, що ми можемо завдати серйозного удару, намагається зосередити додаткові сили та засоби, але вони не встигають це зробити. Плюс – цей район (в першу чергу йдеться про лівобережну Херсонщину) перебуває під постійним вогневим впливом, наші війська завдають постійні вогневі удари по об'єктах противника у тому районі. І, відповідно, треба розуміти, що ми створюємо передумови для подальшого просування в район Мелітополя та виходу на узбережжя Азовського моря", - пояснив військовий експерт.

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Але, за словами Грабського, говорити, що це буде в січні, вже запізно, тому що фактично ми вже пережили майже половину місяця. Тому така інтенсивна бойова робота продовжуватиметься, але без якихось дуже серйозних просувань з нашого боку.

Крім того, експерт зазначив, що від 16 січня збільшиться кількість та інтенсивність повітряних тривог, та пояснив причину.

"На півночі від понеділка ми матимемо великі навчання російської авіації в Білорусі, тому, я думаю, що кількість повітряних тривог буде інтенсивнішою і більшою, але говорити про якісь наступальні дії противника з півночі або про пряму загрозу Києву дуже-дуже зарано. Тих сил та засобів, які сконцентрував ворог на цьому (Північному – ред.) напрямку просто фізично недостатньо для того, щоб здійснювати якісь широкомасштабні агресивні дії або навіть часткові наступальні дії… Тому у найближчі два тижні – у найближчий місяць наша увага буде в основному прикута до району Бахмута, до району Кремінної, і уважно спостерігаємо за півднем", - резюмував він.

Нагадаємо, Сергій Грабський спрогнозував, що перегрупування російських військ у районі Соледара не призведе до захоплення ворогом Бахмута, а після поразки окупанти змушені будуть зупинитися, як свого часу – після штурму Сєвєродонецька та Лисичанська.

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