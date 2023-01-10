Январский фронт: военный эксперт назвал три горячих точки, которые будут в центре внимания

В ближайшие две недели - месяц наше внимание будет в основном приковано к району Бахмута, Кременной, а также стоит внимательно наблюдать за югом.

Об этом в интервью ТСН.ua сообщил военный эксперт Сергей Грабский.

"До конца января самой оживленной будет часть нашего наступления под Кременной, потому что там, я считаю, мы имеем успехи и создаем серьезные предпосылки для развития атаки. Вместе с тем будет продолжаться подготовка для проведения наступления на юге, потому что там противник, осознавая, что мы можем нанести серьезный удар, пытается сосредоточить дополнительные силы и средства, но они не успевают это сделать. Плюс – этот район (в первую очередь речь идет о левобережной Херсонщине) находится под постоянным огневым влиянием, наши войска наносят постоянные огневые удары по объектам противника в том районе. И, соответственно, нужно понимать, что мы создаем предпосылки для дальнейшего продвижения в район Мелитополя и выхода на побережье Азовского моря", — объяснил эксперт.

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Но, по словам Грабского, говорить, что это будет в январе уже поздно, потому что фактически мы уже пережили почти половину месяца. Поэтому такая интенсивная боевая работа будет продолжаться, но без каких-либо очень серьезных продвижений с нашей стороны.

Кроме того, эксперт отметил, что с 16 января увеличится количество и интенсивность воздушных тревог, и объяснил причину.

"На севере с понедельника мы будем иметь большие учения российской авиации в Беларуси, поэтому, я думаю, что количество воздушных тревог будет интенсивнее и больше, но говорить о каких-то наступательных действиях противника с севера или о прямой угрозе Киеву очень-очень рано. Тех сил и средств, сконцентрированных врагом на этом (Северном – ред.) направлении просто физически недостаточно для того, чтобы совершать какие-либо широкомасштабные агрессивные действия или даже частичные наступательные действия… Поэтому в ближайшие две недели – в ближайший месяц наше внимание будет в основном приковано к району Бахмута, к району Кременной, и внимательно наблюдаем за югом", — резюмировал он.

Напомним, Сергей Грабский спрогнозировал, что перегруппировка российских войск в районе Соледара не приведет к захвату врагом Бахмута, а после поражения оккупанты вынуждены будут остановиться, как в свое время – после штурма Северодонецка и Лисичанска.

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