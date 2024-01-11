Скільки парафій ПЦУ святкували Різдво 25 грудня - відповідь Епіфанія

99% вірян Православної церкви України після запровадження календарної реформи відзначали Різдво 25 грудня 2023 року, а не 7 січня 2024.

Про це в інтерв'ю ТСН сказав предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Священослужитель наголосив, що після запровадження календарної реформи абсолютна більшість вірян захотіла святкувати Різдво 25 грудня.

"У нас близько дев'яти тисяч громад по Україні, і декілька десятків громад нашої церкви зараз залишилися на старому календарі. Тобто абсолютна більшість, можна сказати, 99% громад і вірних послідували цій реформі, історичній реформі. І є випадки, де священник не погодився, залишився на старому календарі, але громада його попросила покинути. Тобто є такі декілька випадків реальних", - пояснив Епіфаній.

Нагадаємо, інтерв'ю ТСН з митрополитом Епіфанієм про закінчення війни та календарну реформу.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ❓ Скільки українців прийняли календарну реформу? Відверта розмова з Митрополитом Епіфанієм

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