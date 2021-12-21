Сніг і ожеледиця: як Львів дає раду негоді

Люди скаржаться на ковзанку на тротуарах.

У Львові сильного снігопаду нема, але і на дорогах, і на тротуарах слизько.

Про це розповіла 21 грудня кореспондентка ТСН.Ранок.

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Від самого ранку на ожеледицю скаржаться і водії, і пішоходи. Є інформація, що неподалік середмістя сталося незначна ДТП, через це зупинилися трамваї в обидва боки. На трасах шляхи скрізь проїзні, звітують дорожники. Вночі там працювала майже сотня одиниць дорожньої техніки і стільки робітників.

Напередодні ввечері автошляхи області раптово скувало кригою. Дорожня техніка не встигала посипати. Тож у селі Більче на трасі Київ-Чоп понад годину зупиненвся рух. З міркувань безпеки патрульні перекрили крижаний міст і чекали, поки посиплять доррогу.

Через ковзанку на дорозі напередоні ввечері зіткнулися маршрутка і тролейбус у Львові. Обійшлося без потерпілих. Втім, вікна в обох машинах від удару повилітали.

Як повідомлялося, у Києві щойно пішов сніг - місто одразу ж скували затори. На дорогах утворилася ожеледиця. Через це за вечір сталося кілька десятків ДТП. Громадський транспорт рухався з затримками.