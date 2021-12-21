Снег и гололедица: как Львов справляется с непогодой

Снег и гололедица: как Львов справляется с непогодой

Люди жалуются на каток на тротуарах.

Во Львове сильного снегопада нет, но и на дорогах, и на тротуарах скользко.

Об этом рассказала 21 декабря корреспондентка ТСН.Ранок.

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С самого утра на гололедицу жалуются и водители, и пешеходы. Есть информация, что неподалеку от центра произошло незначительное ДТП, из-за этого остановились трамваи в обе стороны. На трассах дороги везде проездные, отчитываются дорожники. Ночью там работало около сотни единиц дорожной техники и столько рабочих.

Накануне вечером автодороги области внезапно сковало льдом. Дорожная техника не успевала посыпать. Поэтому в селе Бильче на трассе Киев-Чоп больше часа остановилось движение. Из соображений безопасности патрульные перекрыли ледяной мост и ждали, пока посыпят дорогу.

Через каток на дороге накануне вечером столкнулись маршрутка и троллейбус во Львове. Обошлось без пострадавших. Впрочем, окна в обеих машинах от удара вылетели.

Как сообщалось, в Киеве только что пошел снег — город сразу же сковали пробки. На дорогах образовался гололед. Из-за этого за вечер произошло несколько десятков ДТП. Общественный транспорт двигался с задержками.