У Києві 23 лютого можуть виникнути чималі проблеми з громадським транспортом: що сталося

У Києві 23 лютого можуть виникнути чималі проблеми з громадським транспортом: що сталося

Водії Київпастрансу планують вийти на мітинг через затримку зарплат майже на два місяці.

У Києві можуть виникнути чималі проблеми з громадським транспортом.

А все тому, що у середу, 23 лютого, водії КП "Київпастранс" планують вийти на мітинг через затримку заробітних плат майже на два місяці.

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Про це йдеться у сюжеті "Сніданку з 1+1" за 23 лютого.

У мережі опубліковано відповідний лист зі звернення на ім’я директора "Київпастрансу", де викладені вимоги про погашення затриманих майже на два місяці заробітних плат, компенсацію за несвоєчасно виплачену зарплату та аванс за лютий.

Судячи з повідомлень, розісланих у відповідних групах, заборгованість перед водіями мали сплатити ще в понеділок чи вівторок, але, вочевидь, цього не сталося.

Водночас гендиректор "Київпастрансу" Дмитро Левченко у коментарі "Економічній правді" заявив, що кошти для погашення зарплати були перераховані на казначейські рахунки 22 лютого о 18:00, а вже після 20:00 кошти почали надходити на зарплатні картки співробітників КП.

У пресслужбі "Київпастрансу" затримку виплат заробітної плати пояснили "технічними складнощами у перерахунку фінансування з боку розпорядників коштів". У КП наголосили, що вчасно надали відповідальним органам всю необхідну звітність для своєчасної виплати заробітної плати працівникам.

Нагадаємо, у Києві пильний таксист здав поліції волонтера, бо той читав новини "ДНР". Через це водій таксі сприйняв його за сепаратиста.

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