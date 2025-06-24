У Києві чоловік застрелився на балконі: що відомо

У Києві чоловік вчинив самогубство на балконі. Фото ілюстративне / © pixabay.com

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У Києві на Печерську сталася трагедія — чоловік вкоротив собі віку на балконі житлового будинку на вулиці Предславинській, 30.

Як повідомляють у Мережі, у понеділок, чоловік застрелився і помер на місці.

В поліції Києва підтверджують, що загинув чоловік 1959 року народження.

«До поліції надійшло повідомлення, що за адресою вулиця Предславинська, 30 на балконі застрелився чоловік. По прибутті на місце попередньо встановлено, що громадянин 1959 року народження, вчинив самогубство здійснивши постріл собі в голову», — повідомили ТСН.ua поліції Києва.

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Правоохоронці встановлюють усі деталі та причину трагедії.

Наразі не відомо чи залишив загиблий посмертну записку.

Також правоохоронці не вказують, з якої саме зброї чоловік здійснив смертельний постріл.

Нагадаємо, у Києві на дитячому майданчику чоловік скоїв самогубство.

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